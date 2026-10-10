Memfis oslabljen ulazi u sezonu

Memfis mnogo očekuje od Ajzee Stjuarta u nadolazeće sezone, ali će u istu morati da uđe bez njega.

Grizliji su objavili da su ostali bez novajlije koji se povredio na pripremnoj utakmici protiv Atlanta Hoksa. Kako se navodi u saopštenju Memfisa, momak koji dejstvuje na pozicijama centra i krilnog centra zadobio je umereno uganuće skočnog zgloba, kao i to da će ga povreda udaljiti sa parketa u naredne dve nedelje.