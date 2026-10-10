Ajzea Stjuart (Foto: AFP)
Ajzea Stjuart (Foto: AFP)

Memfis oslabljen ulazi u sezonu

Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 02:21

Centar zbog povrede preskače uvodnu utakmicu sa Jutom

Memfis mnogo očekuje od Ajzee Stjuarta u nadolazeće sezone, ali će u istu morati da uđe bez njega.

Grizliji su objavili da su ostali bez novajlije koji se povredio na pripremnoj utakmici protiv Atlanta Hoksa. Kako se navodi u saopštenju Memfisa, momak koji dejstvuje na pozicijama centra i krilnog centra zadobio je umereno uganuće skočnog zgloba, kao i to da će ga povreda udaljiti sa parketa u naredne dve nedelje.

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Ovo znači da će Stjuart preskočiti početak takmičarske godine i utakmicu sa Jutom Čez koja je na programu 22. oktobra. Drugi meč Memfis gostuje u Golden Stejtu i ostaje da se vidi da li će centar tada biti na raspolaganju Grizlijima.

Momak iz Njujorka predstavlja letošnju akviziciju franšize iz Tenesija. Stjuart je u redove Memfisa stigao iz Detroita, a Pistonsi su za njega dobili tri pika druge runde. Kada je reč o njegovim igrama, bio je Stjuart i te kako zapažen u Detroitu. Nekadašnji 16. pik na draftu je lane u proseku beležio učinak od 10 poena, pet skokova i 1,6 blokade po utakmici. Ove brojke je zabeležio na 58 utakmica, pomogao Pistonsima da dođu do 60 pobeda, uz šut iz igre od 55 posto usoešnosti.

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