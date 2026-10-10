Mlada Ilirija samo pripretila Spartaku, pa osetila moć šampiona Srbije
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 19:35
Subotičani lako do pobede u Ljubljani
Olako prelazimo preko činjenice da je Spartak iz Subotice šampion Srbije. I nije to bila slučajnost, već proizvod kontinuiranog rada. Rada koji se nastavio i ovog leta, pošto Vladimir Jovanović na papiru ima odličan sastav.
Spartak je u sredu demolirao nemačku Vehtu u FIBA Ligi šampiona, a večeras je u gostima nadigrao Iliriju - 82:76 (17:23, 21:16, 27:18, 17:19).
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Ekipa iz Ljubljane je veoma mlada i trudi se da igra modernu košarku. Dalo je to rezultat na početku utakmice pošto je Ilirija vodila posle prve četvrtine sa šest razlike.
Ali, onog momenta kada je Spartak uhvatio ritam, sve je bilo gotovo. Pre svega defanzivni ritam. Kada su Subotičani odsekli ostatak ekipe od Stefana Todorovića koji je dominirao kod domaćina uspeli su da preokrenu rezultat, odlepe se i na kraju zapravo rutinski slave. Ilirija jeste probala da napravi epski preokret, prišla je na šest poena zaostatka, međutim nije bilo vremena za čudo.
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Najefikasniji u Spartaku je bio Dalibor Ilić sa 19 poena, Igor Drobnjak je ubacio 13, a Danilo Nikolić 12 poena.
Kod Ilirije, kao što smo rekli, istakao se Todorović sa 29 poena, Matej Čibej je dao 12, Kameron Šelton 11, a Hanter Din 10 poena.
ABA LIGA - 3. KOLO
Subota
SC Derbi - Bosna 91:100
/Uskoković 23 - Peri 28/
Ilirija - Spartak Subotica 76:82
/Todorović 29 - Ilić 19/
Igokea - Borac Mozzart u toku
21.00: (1,35) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,70)
21.00: (3,20) Široki (16,0) Cedevita Olimpija (1,45)
Nedelja
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12.00: (1,90) Mega (15,0) Zadar (2,10)
18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)
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