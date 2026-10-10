Mlada Ilirija samo pripretila Spartaku, pa osetila moć šampiona Srbije

Ekipa iz Ljubljane je veoma mlada i trudi se da igra modernu košarku. Dalo je to rezultat na početku utakmice pošto je Ilirija vodila posle prve četvrtine sa šest razlike.

Ali, onog momenta kada je Spartak uhvatio ritam, sve je bilo gotovo. Pre svega defanzivni ritam. Kada su Subotičani odsekli ostatak ekipe od Stefana Todorovića koji je dominirao kod domaćina uspeli su da preokrenu rezultat, odlepe se i na kraju zapravo rutinski slave. Ilirija jeste probala da napravi epski preokret, prišla je na šest poena zaostatka, međutim nije bilo vremena za čudo.

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Najefikasniji u Spartaku je bio Dalibor Ilić sa 19 poena, Igor Drobnjak je ubacio 13, a Danilo Nikolić 12 poena.

Kod Ilirije, kao što smo rekli, istakao se Todorović sa 29 poena, Matej Čibej je dao 12, Kameron Šelton 11, a Hanter Din 10 poena.