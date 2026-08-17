Moneke poručio navijačima: Bićemo bolji uz vas; jedva čekam da igram za Navara

Crvena zvezda je pretrpela određene promene tokom leta, ali je kostur tima ostao isti. Jedan od najkorisnijih igrača iz prošle sezone Čima Moneke biće tu i naredne takmičarske godine.

Iako su crveno-beli promenili trenera, te je Sašu Obradovića nasledio Ibon Navaro od Monekea se očekuje da bude podjednako važan za igru španskog stručnjaka, a Nigerijac deluje prilično uzbuđeno zbog svega što dolazi.

"Pozdrav svima! Nadam se da su svi koji su gledali ovaj video, ako i zvezdaši šitom sveta imali odlično leto, ja jesam, ali sam neverovatno uzbuđen zbog povratka na posao. Ne mogu da dočekam da igram pred navijačima, upoznam nove saigrače i igram za trenera Ibona Navara. Cilj nam je da svakog dana budemo sve bolji i to počinje od priprema. Budite uz nas, kao što ste uvek. Ništa od ovoga ne možemo bez vas, jedva čekam da vas vidim. Bićemo bolji i to zbog vas", rekao je u kratkom obraćanju Nigerijac, koji je lane u Evroligi beležio 13,9 poena i 6,5 skokova.