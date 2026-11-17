Nadir Hifi ugasio Blaugranu! Posle Zvezde, okliznula se i Barsa
Vreme čitanja: 7min | uto. 17.11.26. | 22:47
Tim Aleksandra Sekulića poražen nakon devet uzastopnih pobeda
Crvena zvezda se provela kao bos po trnju u Milanu, a ništa bolje nije prošao ni njen sledeći protivnik - Barselona. Apsolutni "krivac" za to je Nadir Hifi! Najbolji igrač Pariza utišao je Blaugranu i stavio tačku na Barsinih devet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima trojkom u svom stilu, iz koraka unazad i hica preko ruke Darija Brizuele - 89:86 (24:20, 19:26, 25:23, 21:17).
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Ma ko da je trener, ma kako da ovaj tim izgleda, Pariz će uvek biti zabavan za gledanje i biće tvrd orah najvećim favoritima! U redu, možda nije Barsa među najvećim kandidatima za visok plasman, ali ono što je ekipa Aleksandra Sekulića radila dosad bilo je verovatno iznad (svih) očekivanja. Zato su mnogi pomislili kako će i pred duel sa Crvenom zvezdom u petak stići do desete u nizu, ali Hifi je imao drugačije planove...
Imaće zbog čega da se češu po glavi u Kataloniji. Barsa je imala maksimalnih +12 posle serije 11:0 na kraju druge i početkom treće deonice (55:43), ali onda se desio osetni pad koji je Parizu omogućio da već pred odlučujuću deonicu praktično skroz otopi zaostatak. Sve je krenulo trojkom Tajsona Etijena, što je ispratio Alan Dokosi poenima iz ofanzivnog skoka i jednim slobodnim bacanjem Franka Nilikine. Nakratko je Dario Brizuela prekinuo veliki nalet gostiju, ali su onda dalekometni hici Nadira Hifija i Džeremija Morgana potpuno razoružali Barselonu, pa je pred odlučujućih deset minuta bilo 69:68 za domaćina.
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Prava ludnica viđena je u poslednjem kvartalu. Pariz je preko Dokosija i Hifija stigao do +5 (79:74) pred zaključnih šest minuta, ali onda je opet kolo sreće počelo da se okreće... Olek Balcerovski je iskoristio Brizuelinu i Parinu viziju, a onda je potonji preokrenuo rezultat (80:79) i tako najavio haotična tri minuta. U ta tri minuta stala je trojka Sebastijana Erere, praćena prvim poenima Aliza Džonsona, što je poništio Džastin Minaja. Na 34 sekundi pre isteka vremena Džoš Nibo je iz ofanzivnog skoka zakucao za 86:86 i sve su odlučivali poslednji napadi. Tada je Maksim Lefevr uzeo tajm-aut, a iz istog izrodila se velika trojka Nadira Hifija... Dario Brizuela nije imao šansu!
Probao je španski reprezentativac da vrati istom meru, no nije uspeo... Hifi je ispalio slavljenički hitac i overio pobedu! Utakmicu je završio sa 25 poena za 27 minuta uz 5/12 za tri i čak 20 ispaljenih šuteva iz igre (7/20). Imao je i osam asistencija, po tri ukradene lopte i skoka za indeks 29.
Erera i Dokosi imali su po 11 poena, jedan manje ubacio je Etijen. Barsa se nije snašla bez Kevina Pantera koga neće biti ni u meču sa Zvezdom. Balcerovski je imao 17 poena uz šest skokova i tri asistencije, dok je 15 poena ubacio nekadašnji igrač Pariza Džastin Robinson, uz sedam podeljenih dodavanja.
Barsa duel sa Zvezdom u petak dočekuje sa skorom 8-4, dok je Pariz sada na 6-6, koliko ima i Partizan Mozzart Bet. Crveno-beli su na 7-5.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Anadolu Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97pp
/Valas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz (u toku)
Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 – Odijase 16/
Partizan Mozzart Bet - Valensija 64:76
/Džons 21 – Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos 84:79
/Dijara, Dijuf 15 – Nan 18/
Sreda
18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)
*** Kvote su podložne promenama