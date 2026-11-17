Crvena zvezda se provela kao bos po trnju u Milanu, a ništa bolje nije prošao ni njen sledeći protivnik - Barselona. Apsolutni "krivac" za to je Nadir Hifi ! Najbolji igrač Pariza utišao je Blaugranu i stavio tačku na Barsinih devet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima trojkom u svom stilu, iz koraka unazad i hica preko ruke Darija Brizuele - 89:86 (24:20, 19:26, 25:23, 21:17).

Ma ko da je trener, ma kako da ovaj tim izgleda, Pariz će uvek biti zabavan za gledanje i biće tvrd orah najvećim favoritima! U redu, možda nije Barsa među najvećim kandidatima za visok plasman, ali ono što je ekipa Aleksandra Sekulića radila dosad bilo je verovatno iznad (svih) očekivanja. Zato su mnogi pomislili kako će i pred duel sa Crvenom zvezdom u petak stići do desete u nizu, ali Hifi je imao drugačije planove...

Imaće zbog čega da se češu po glavi u Kataloniji. Barsa je imala maksimalnih +12 posle serije 11:0 na kraju druge i početkom treće deonice (55:43), ali onda se desio osetni pad koji je Parizu omogućio da već pred odlučujuću deonicu praktično skroz otopi zaostatak. Sve je krenulo trojkom Tajsona Etijena, što je ispratio Alan Dokosi poenima iz ofanzivnog skoka i jednim slobodnim bacanjem Franka Nilikine. Nakratko je Dario Brizuela prekinuo veliki nalet gostiju, ali su onda dalekometni hici Nadira Hifija i Džeremija Morgana potpuno razoružali Barselonu, pa je pred odlučujućih deset minuta bilo 69:68 za domaćina.

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Prava ludnica viđena je u poslednjem kvartalu. Pariz je preko Dokosija i Hifija stigao do +5 (79:74) pred zaključnih šest minuta, ali onda je opet kolo sreće počelo da se okreće... Olek Balcerovski je iskoristio Brizuelinu i Parinu viziju, a onda je potonji preokrenuo rezultat (80:79) i tako najavio haotična tri minuta. U ta tri minuta stala je trojka Sebastijana Erere, praćena prvim poenima Aliza Džonsona, što je poništio Džastin Minaja. Na 34 sekundi pre isteka vremena Džoš Nibo je iz ofanzivnog skoka zakucao za 86:86 i sve su odlučivali poslednji napadi. Tada je Maksim Lefevr uzeo tajm-aut, a iz istog izrodila se velika trojka Nadira Hifija... Dario Brizuela nije imao šansu!