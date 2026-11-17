Centralna figura pobede protiv Roštoka bio je Kenet Lofton, koji je ubacio čak 29 poena uz odličan šut iz igre - 9/13. Posebno je zanimljiv podatak da je američki košarkaš čak 18 puta izlazio na liniju slobodnih bacanja, odakle je bio precizan 11 puta. Ne viđa se često da jedan igrač na utakmici Evrokupa izvede toliki broj penala. Značajnu podršku imao je u Nimrodu Leviju, koji je postigao 18 poena, dok je Dejvid Rodi dodao 13. Dvocifren je bio i nekadašnji košarkaš Partizana Šejk Milton, koji je susret završio sa 11 poena. U redovima nemačkog predstavnika najraspoloženiji je bio Taronte Kroket sa 21 poenom, Zek Kopland ubacio je 16, a Tod Viters 14. Roštok je tako pretrpeo šesti poraz u osam kola i ostao na skoru 2-6.

Dok Obradović nastavlja da pomera granice sa Hapoelom, njegov nekadašnji saigrač iz reprezentacije Jugoslavije Aleksandar Đorđević takođe ima mnogo razloga za zadovoljstvo.

Bahčešehir je na gostovanju Romi demonstrirao silu i slavio sa čak 22 poena razlike - 92:70. Turski sastav tako je stigao do sedme pobede u osam utakmica Evrokupa, čime je dodatno učvrstio poziciju u vrhu svoje grupe. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Markiz Rid sa 18 poena, dok su Mateuš Ponitka i Malači Flin postigli po 10. Sa druge strane, u redovima Rome istakao se italijanski reprezentativac Nikolo Manion sa 14 poena, ali to nije bilo dovoljno da domaćin izbegne ubedljiv poraz. Roma je sada na učinku 3-5, dok Đorđevićev Bahčešehir sa skorom 7-1 nastavlja da prati ritam najboljih ekipa takmičenja.

Tako su dvojica srpskih stručnjaka osmo kolo završila sa ukupno 15 pobeda i samo jednim porazom u Evrokupu, potvrdivši da njihovi timovi imaju ozbiljne ambicije ove sezone.

EVROKUP - OSMO KOLO

Utorak

Balkan Botevgrad - Ulm 86:78

/Mekoj 22 - Traore 16/

Turk Telekom - Tenerife 88:91

/Harding 20 - Gaj 25/

Roštok - Hapoel Jerusalim 80:91

/Kroket 21 - Lofton 29/

Roma - Bahčešehir 70:92

/Manion 14 - Rid 18/

London Lajons - Šijauljaj 68:55

/Luis 24 - Henderson 21/

Sreda

17.30 Tortona - Rigas Zeli

18.00 Kluž Napoka - Maksima Roma

18.30 Cedevita Olimpija - San Pablo Burgos

19.00 Aris - Le Man

19.00 Budućnost - Šljonsk Vroclav

19.00 Kemnic - Tofaš

19.30 Frankfurt - Venecija

19.30 Burg - Napoli

19.30 Bosna - Lijetkabelis

20.00 Trento - Neptunas

20.30 Manresa - PAOK