Perasović 7/7 poraza otkako se vratio, Micić režirao pobedu Hapoela
Vreme čitanja: 3min | uto. 17.11.26. | 22:59
Srpski as upisao 14 poena i osam asistencija - od čega četiri u poslednjih deset minuta
Najavila je Baskonija pre šest dana u Beogradu da bi uskoro mogla da prekine užasnu seriju od osam poraza; pokazala zube favorizovanom Partizanu, držala se sve do poslednje deonice - na kraju ipak ubedljivo izgubila - da bi večeras napravila novi iskorak i opet - izgubila. Onaj momentum što je zaiskrio u srpskoj prestonici nije materijalizovan. Još jednom Baskima je presudila poslednja deonica. Hapoel se više puta vraćao iz dvocifrenog minusa tokom meča, u poslednjoj četvrtini uspostavio ravnotežu i na kraju uspeo da preokrene - 85:82.
Samo šest poena postigla je ekipa iz Vitorije u završnih deset minuta protiv crno-belih. Noćas nešto bolje - 11 - ali ni to nije bilo dovoljno da se odbrani plus sedam s kraja treće četvrtine. Poslednji koš iz igre domaćin je postigao na 2:21 do kraja, kada je Di Džej Stjuart poentirao i doneo prednost španskom predstavniku - 81:79. Posle toga samo još jedan poen sa penala Krisa Duartea...
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S druge strane, razigrao se Taj Odijase, oba slobodna bacanja u ključnom komentu iskoristio Zek Ledej, a tačku na trijumf Hapoela, ispostavilo se, stavio Elajdža Brajant. Ruku na srce, Baskonija je imala priliku da odvede meč u produžetak. U poslednjih desetak sekundi dva šuta za tri poena, no oba su bila neprecizna - prvo pomenuti Duarte, pa onda Dejmion Bo.
Osim na samom startu susreta, kada su poveli sa 4:0, i u nekoliko navrata imali dva razlike (u tom delu igre), odnosno poen viška u jednom času tokom treće četvrtine (59:58), Izraelci su konstatno bili u minusu. Imala je Baskonija tri puta 11 poena viška, jednom deset, više puta osam... Međutim kako se bližio kraj, domaćin kao da je gubio tečnost u napadu i sigurnist u šutu.
Momci iz Tel Aviva nisu gubili glavu, strpljivo su gradili napade, a kad je bilo stani-pani, lopta je išla u ruke Vasiliju Miciću. Nije bogzna kako išao šut srpskog reprezentativca, ali zato je sve nadoknadio kreacijom. Čak četiri asistencije uspisao je u poslednjoju četvrtini - ukupno osam noćas. Na to je dodao i 14 poena (4/7 za dva, 1/4 za tri), dva skoka, po jednu ukradenu i izgubljenu loptu.
Odijase je ubacio 16 koševa (7/7 za dva, četiri skoka), Brajant 15 (5/10 za dva, šest skokova), Oturu 12 (6/7 za dva, četiri skoka), Ledej 11 (pet skokova)...
Kod Baskonije najefikasniji bio je Stjuart sa 15 poena, Duarte je ubacio 13 (5/6 za tri), po 12 su dodali Rolands Smits i Kenan Kamenjaš.
Ovo je već sedmi poraz Velimira Perasovića otkako je po četvrti put preuzeo Baske polovinom oktobra. Određeni pomak postoji, pa opet, slaba je to uteha. Hrvatski stručnjak još nije zabeležio nijednu pobedu u Evroligi?!
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Anadolu Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97
/Volas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz
Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 - Odijase 16/
Partizan - Valensija 64:76
/Džons 21 - Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos u toku
Sreda
18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)
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