S druge strane, razigrao se Taj Odijase, oba slobodna bacanja u ključnom komentu iskoristio Zek Ledej, a tačku na trijumf Hapoela, ispostavilo se, stavio Elajdža Brajant. Ruku na srce, Baskonija je imala priliku da odvede meč u produžetak. U poslednjih desetak sekundi dva šuta za tri poena, no oba su bila neprecizna - prvo pomenuti Duarte, pa onda Dejmion Bo.

Osim na samom startu susreta, kada su poveli sa 4:0, i u nekoliko navrata imali dva razlike (u tom delu igre), odnosno poen viška u jednom času tokom treće četvrtine (59:58), Izraelci su konstatno bili u minusu. Imala je Baskonija tri puta 11 poena viška, jednom deset, više puta osam... Međutim kako se bližio kraj, domaćin kao da je gubio tečnost u napadu i sigurnist u šutu.

Momci iz Tel Aviva nisu gubili glavu, strpljivo su gradili napade, a kad je bilo stani-pani, lopta je išla u ruke Vasiliju Miciću. Nije bogzna kako išao šut srpskog reprezentativca, ali zato je sve nadoknadio kreacijom. Čak četiri asistencije uspisao je u poslednjoju četvrtini - ukupno osam noćas. Na to je dodao i 14 poena (4/7 za dva, 1/4 za tri), dva skoka, po jednu ukradenu i izgubljenu loptu.

Odijase je ubacio 16 koševa (7/7 za dva, četiri skoka), Brajant 15 (5/10 za dva, šest skokova), Oturu 12 (6/7 za dva, četiri skoka), Ledej 11 (pet skokova)...

Kod Baskonije najefikasniji bio je Stjuart sa 15 poena, Duarte je ubacio 13 (5/6 za tri), po 12 su dodali Rolands Smits i Kenan Kamenjaš.

Ovo je već sedmi poraz Velimira Perasovića otkako je po četvrti put preuzeo Baske polovinom oktobra. Određeni pomak postoji, pa opet, slaba je to uteha. Hrvatski stručnjak još nije zabeležio nijednu pobedu u Evroligi?!

EVROLIGA, 12. kolo

Utorak

Dubai - Anadolu Efes 80:75

/Kabengele 18 - Strazel 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97

/Volas 18 - Vezenkov 37/

Fenerbahče - Asvel 115:81

/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/

Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp

/Edvards 32 - Timan 33/

Barselona - Pariz

Milano - Crvena zvezda 91:77

/Bolmaro 15 - Karter 21/

Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85

/Stjuart 15 - Odijase 16/

Partizan - Valensija 64:76

/Džons 21 - Bruks 15/

Virtus Bolonja - Panatinaikos u toku

Sreda

18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)

*** Kvote su podložne promenama