Vreme čitanja: 7min | uto. 17.11.26. | 22:46
Crno-beli promašili 25 šuta za tri i ostali bez pobede protiv Valenije koja nije blistala, ali na kraju pobedila u 12. kolu Evrolige
Moglo je ovo veče da bude veličanstveno, veče kada je Partizan dokazao da može da pobedi i najjače timove Evrolige. Međutim, koliko god su crno-beli srčani, koliko god su borbeni, toliko fali šut i lakoća u postizanju poena. Sa takvim problemima ne može da se pobeđuju najači, čak i kada ugušite Valensiju da ne igra u svom ritmu na kraju ekipa Đoana Penjaroje nije mogla do pobede jer su gosti iz Valensije bili za nijansu bolji u napadu, ali i ta nijansa je bila dovoljna da slave u Beogradu rezultatom 76:64.
Podatak da je Partizan promašio čak 25 šuta za tri poena, a ubacio svega pet vam idealno ilustruje ovu utakmicu. Kada se na do nadovežu promašeni ziceri, onda i svemirska odbrana ne može da vam donese pobedu. Partizan je bio u igri tri četvrtine, uvek disao za vratom Valensiji, uvek ih lomio u odbrani, ali ništa nije mogao da materijalizuje na drugoj strani i zato ima polovičan učinak posle 12 odigranih utakmica od šest pobeda i poraza.
Izabrane vesti
Vanja Marinković i Robert Frensk su najviše pokušavali sa distance, ali su obojica promašili u serijama, Vanja čak šest, a Amerikanac pet, dve je promašio Vildoza, kao i Stivens, a posebno je falio povređeni Itan Tompson jer se Antonio Rivs očigledno nije snašao jer je igrao svega šest minuta i nije postigao koš. Šutnio je samo jednom za tri i promašio.
Na kraju je Karlik Džons dao 21 poen, a dvocifreni su još samo bili Vanja Marinković i Robert Frenks sa po 10 poena.
Valensija je u prvoj četvrtini ubacila svega 16 poena. Ovaj podatak je za svaku pohvalu. To znači da gosti iz Španije nisu bili u svom prepoznatljivom ritmu, da je Partizan Mozzart Bet igrao žestoku odbranu i da je manje-više zatvorio sve prilaze košu. Logično bi bilo konstatovati da domaćin vodi posle uvodne deonice? Ipak, logika nije nešto što prati crno-bele, pa je na semaforu stajalo 13:16. Beogradski sastav apsolutno ništa nije mogao da pogodi. Toliko je bilo mučno gledati kako se nižu promašaji sa distance i iz reketa da je pravo čudo što razlika za goste nije bila veća, a ono malo koševa bili su isključivo proizvod fanatične defanzive.
Međutim, kada je ta odbrana na trenutak popustila, tok utakmice postao je potpuno drugačiji. Španski tim je za samo tri minuta eksplodirao i od meča na jednu loptu otišao na dvocifrenu prednost kada je Dilan Osetkovski pogodio trojku za 17:27. Karlik Džons je bio prvi koji je prekinuo nalet rivala, ali nije bilo lepo za oko gledati kako se srpski predstavnik muči, a pre svih kapiten Vanja Marinković, koji nije imao ni sreće jer su lopte izlazile iz potpuno otvorenih pozicija. Ipak, opet dolazimo do činjenice da je ova ekipa već nekoliko puta ove sezone pokazala da se nikada ne predaje — nekako, uz ogromnu borbu i uprkos nekim čudnim odlukama sudija, crno-beli tim je krenuo da se vraća. Minut po minut, počeli su i šutevi da ulaze sa distance: Robert Frenks je najzad pogodio uz puno muka, a onda i Vanja, kada je dvorana doslovno eksplodirala.
Atmosfera je bila toliko dobra da se Beogradska arena tresla znatno više nego i kada su tribine bile punije, a teško je i opisati koliki je bio uzdah razočaranja kada je propuštena prilika da se obezbedi vođstvo na velikom odmoru. Ipak, vladao je opipljiv optimizam u vazduhu da trenutni lider Evrolige može da padne, jer je na semaforu stajalo 34:36.
Puna četiri minuta je bilo potrebno Valensiji da u trećoj deonici postigne prvi koš, ali šta je to donelo Partizanu? Svega dva poena prednosti i to veoma kratko. Jer koliko god je Valensija promašivala, Partizan je uspevao da nekako izgleda mučnije u napadu od gostiju. Čak su i igrači na terenu krenuli da se hvataju za glavu kada su čisti ziceri cureli iz obruča, trojke se promašivale iz otvorenih pozicija, ali zaista je pohvalno koliko je ovaj tim uspevao da zadrži mentalnu čvrstinu uprkost činjenici da ništa u napadu nije funkcionisalo pa se svaki koš proslavljao kao gol, a posebno onaj sa zvukom sirene Lamara Stivensa koji je ponovo vratio veliku dramu pred ulazak u poslednjih 10 minuta - 51:52.
Koliko god je atmosfera bila sjajna, koliko god je trener Penjaroja fantatsično pripremio ekipu, jednosatavno, bez šuta košarkaške utakmicce se teško dobijaju i to se videlo večeras. Sve su pokušali crno-beli, ali napad nije funkcionisao, promašivao je u četvrtoj četvrtini i Karlik Džons, Arijan Lakić je ređao promašaje, a kada je sevnula trojka Armonija Bruksa na drugoj strani za 58:51 bilo je jasno da će Partizan ovaj meč izgubiti. Čak i kada je prišao na samo šest poena i kada je lopta bila u rukama Vildoze, svi su se ponadali, ali nova trojka je iscurela iz obruča za kraj svih nada.
EVROLIGA, 12. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - VALENSIJA 64:76 (13:16, 21:20, 17:16, 13:34)
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotermoser, Arturas Sukis, Igo Tepenije
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons 21, Vildoza 3, Frenks 10, Marinković 10, Tanasković 2, Stivens 6, Rivs, Lakić, Džekiri 9, Silva, Pajola 3
Valensija: Šorts 12, Tejlor 15, Puerto 9, Sent Superi 4, Kardenas 5, Osetkovski 3, Mur 2, Bruks 15, Sako, Korbalan, Rivero 2, Sima 9
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
Dubai - Anadolu Efes 80:75
/Kabengele 18 - Strazel 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97
/Volas 18 - Vezenkov 37/
Fenerbahče - Asvel 115:81
/Larkin 25 - Dosu Jovo 19/
Žalgiris - Bajern Minhen 117:114pp
/Edvards 32 - Timan 33/
Barselona - Pariz
Milano - Crvena zvezda 91:77
/Bolmaro 15 - Karter 21/
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 82:85
/Stjuart 15 - Odijase 16/
Partizan - Valensija 64:76
/Džons 21 - Bruks 15/
Virtus Bolonja - Panatinaikos u toku
Sreda
18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)
*** Kvote su podložne promenama