Vanja Marinković i Robert Frensk su najviše pokušavali sa distance, ali su obojica promašili u serijama, Vanja čak šest, a Amerikanac pet, dve je promašio Vildoza, kao i Stivens, a posebno je falio povređeni Itan Tompson jer se Antonio Rivs očigledno nije snašao jer je igrao svega šest minuta i nije postigao koš. Šutnio je samo jednom za tri i promašio.

Na kraju je Karlik Džons dao 21 poen, a dvocifreni su još samo bili Vanja Marinković i Robert Frenks sa po 10 poena.

Valensija je u prvoj četvrtini ubacila svega 16 poena. Ovaj podatak je za svaku pohvalu. To znači da gosti iz Španije nisu bili u svom prepoznatljivom ritmu, da je Partizan Mozzart Bet igrao žestoku odbranu i da je manje-više zatvorio sve prilaze košu. Logično bi bilo konstatovati da domaćin vodi posle uvodne deonice? Ipak, logika nije nešto što prati crno-bele, pa je na semaforu stajalo 13:16. Beogradski sastav apsolutno ništa nije mogao da pogodi. Toliko je bilo mučno gledati kako se nižu promašaji sa distance i iz reketa da je pravo čudo što razlika za goste nije bila veća, a ono malo koševa bili su isključivo proizvod fanatične defanzive.

Međutim, kada je ta odbrana na trenutak popustila, tok utakmice postao je potpuno drugačiji. Španski tim je za samo tri minuta eksplodirao i od meča na jednu loptu otišao na dvocifrenu prednost kada je Dilan Osetkovski pogodio trojku za 17:27. Karlik Džons je bio prvi koji je prekinuo nalet rivala, ali nije bilo lepo za oko gledati kako se srpski predstavnik muči, a pre svih kapiten Vanja Marinković, koji nije imao ni sreće jer su lopte izlazile iz potpuno otvorenih pozicija. Ipak, opet dolazimo do činjenice da je ova ekipa već nekoliko puta ove sezone pokazala da se nikada ne predaje — nekako, uz ogromnu borbu i uprkos nekim čudnim odlukama sudija, crno-beli tim je krenuo da se vraća. Minut po minut, počeli su i šutevi da ulaze sa distance: Robert Frenks je najzad pogodio uz puno muka, a onda i Vanja, kada je dvorana doslovno eksplodirala.