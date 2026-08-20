Naneli oblači dres reprezentacije SAD
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 12:02
Nekadašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta igraće kvalifikacije za Mundobasket
Košarkaški savez SAD objavio je širi spisak igrača za predstojeći prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a apsolutno prva zvezda i ključno ime na spisku je nekadašnji ljubimac navijača Partizana, Džejms Naneli.
Iako se na spisku od 23 igrača nalaze i neka zvučna NBA imena, kao i MVP Evrolige Majk Džejms, američki mediji i izvori bliski savezu potvrđuju da se najveće nade u ovom FIBA prozoru polažu upravo u iskusnog šutera. Naneli, koji je sa Fenerbahčeom 2017. osvojio Evroligu, a dubok trag ostavio i u dresu Partizana, donosi neprocenjivo evropsko iskustvo i pobednički mentalitet neophodan za FIBA takmičenja.
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Njegovo prisustvo na terenu biće ključno za uigravanje ekipe koja kombinuje NBA talenat sa igračima koji su gradili karijere u Evropi, poput Džarona Blosomgejma. Izdvajamo neka od poznatijih imena na širem spisku uz Nanelija: Džordan Bel, Brendon Najt, Nasir Litl, Elfrid Pejton, Orlando Robinson.
Reprezentaciju SAD očekuju mečevi protiv Čilea u gostima (27. avgusta) i Kolumbije kod kuće (31. avgusta). Amerikanci u drugu rundu kvalifikacija ulaze sa odličnim skorom 5-1 i čvrsto drže kurs ka plasmanu na Mundobasket u Kataru.