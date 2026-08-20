Naneli oblači dres reprezentacije SAD

Košarkaški savez SAD objavio je širi spisak igrača za predstojeći prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a apsolutno prva zvezda i ključno ime na spisku je nekadašnji ljubimac navijača Partizana, Džejms Naneli.

Iako se na spisku od 23 igrača nalaze i neka zvučna NBA imena, kao i MVP Evrolige Majk Džejms, američki mediji i izvori bliski savezu potvrđuju da se najveće nade u ovom FIBA prozoru polažu upravo u iskusnog šutera. Naneli, koji je sa Fenerbahčeom 2017. osvojio Evroligu, a dubok trag ostavio i u dresu Partizana, donosi neprocenjivo evropsko iskustvo i pobednički mentalitet neophodan za FIBA takmičenja.