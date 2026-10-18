Navaro: Oslonili smo se na energiju

Posle meča sa Krkom, na konferenciji za medije govorio je upravo španski trener.

"Dobar dan. Dobar den? Den? Aha, dobar den. Čestitam timu na pobedi. Ovo je prvi meč za Krku ovde, nisu se predali. Držali su energiju visoko prvih 20 minuta. Iako smo odigrali dobro prvu četvrtinu, znali smo da će se oni vratiti. Mislim da smo se oslanjali na energiju, posebno u tranziciji u odbrani, skokovima, da smo imali malo promena. Znali smo da to može da se desi. Krka je dobro držala tempo. Ipak, u drugom poluvremenu smo prilagodili odbranu pik en rola. Radili smo na komunikaciji prilikom građenja. Dali su mnogo više poena u prvom poluvremenu. U nastavku smo to sredili i došli smo do pobede", kratak je bio Navaro.

Zvezdu je do pobede vodio Džered Batler sa 16 poena, David Kremer je dodao 13, dok je odličan bio Vojin Medarević sa 10.