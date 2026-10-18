Milanovih najboljih sat vremena i malerozan debi Partizanovog deteta (VIDEO)

Ruben Amorim je ostao veran postavci sa trojicom pozadi i pojačanim bokovima, ali je i shvatio da Luka Modrić mora da bude starter i da Rabio mora da ima nešto ofanzivniju ulogu. Kada su startere zamenili rezervisti, Milan se našao u problemu.

Pulišiću je u uvodnim minutima meča poništen gol zbog ofsajda, da bi Krstović na drugoj strani imao veliku šansu kada je zaobišao Menjona i šutirao pored gola. U 20. minutu je zbog povrede morao da izađe gostujući defanzivac Kolašinac, a Sari nije imao izbora osim da na teren gurne debitanta Relju Obrića. Partizanovo dete i mladi reprezentativac Slovenije je prošle sezone ušao u prvi tim, ali je šansu za debi čekao sve do večeras. I neće ga pamtiti po dobrom…

Posle samo dva minuta na terenu je skrivio penal iz kojeg je Ramos doveo Rosonere u vođstvo. Obrić je rukom skrenuo Musin šut, a VAR mu nije progledao kroz prste.