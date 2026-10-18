Milanovih najboljih sat vremena i malerozan debi Partizanovog deteta (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | ned. 18.10.26. | 20:04
Ali, i pola sata strepnje kada je Atalanta prišla
Konačno da Milan proigra protiv nekog iole ozbiljnog rivala. Mada, videćemo koliko je ova Sarijeva Atalanta ozbiljna…
Kako god, Rosoneri su ostvarili najvredniju pobedu od početka sezone i na San Siru savladali komšije iz Bergama – 3:2. Bilo je to najboljih Milanovih sat vremena fudbala u sezoni, ali i pola sata strepnje i strahova kada je Atalanta prišla na gol zaostatka.
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Ruben Amorim je ostao veran postavci sa trojicom pozadi i pojačanim bokovima, ali je i shvatio da Luka Modrić mora da bude starter i da Rabio mora da ima nešto ofanzivniju ulogu. Kada su startere zamenili rezervisti, Milan se našao u problemu.
Pulišiću je u uvodnim minutima meča poništen gol zbog ofsajda, da bi Krstović na drugoj strani imao veliku šansu kada je zaobišao Menjona i šutirao pored gola. U 20. minutu je zbog povrede morao da izađe gostujući defanzivac Kolašinac, a Sari nije imao izbora osim da na teren gurne debitanta Relju Obrića. Partizanovo dete i mladi reprezentativac Slovenije je prošle sezone ušao u prvi tim, ali je šansu za debi čekao sve do večeras. I neće ga pamtiti po dobrom…
Posle samo dva minuta na terenu je skrivio penal iz kojeg je Ramos doveo Rosonere u vođstvo. Obrić je rukom skrenuo Musin šut, a VAR mu nije progledao kroz prste.
Milan je čuvao vođstvo, kontrolisao utakmicu i u finišu poluvremena duplirao prednost kada je Obrić zakasnio da izađe u blok na šut Rabioa. Francuz je uhvatio Karnesekija na krivoj nozi i pogodio.
Imao je Milan još jednu idealnu šansu sa bele tačke nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu. Kristensen je igrao rukom poput Obrića, ali ovaj put je Karneseki pročitao Ramosa i odbranio.
Nije Portugalac imao kad ni da premota film, a Mario Hila je povisio vođstvo na 3:0. Nakon kornera, Rabio je na prvoj stativi prebacio loptu glavom na drugu, gde je bio španski štoper da je zakuca u mrežu. Delovalo je da je Milan rešio utakmicu, ali su izmene oživele Atalantu.
Nikola Krstović je pogodio stativu, Lazar Samardžić imao dobar solo prodor i kao posledica dobre igre stigao je gol rezerviste Đanluke Gaetana. Italijanski vezista se dobro ubacio iz drugog plana i krunisao asistenciju još jednog rezerviste Zalevskog.
Izlasci Modrića, Pulišića i Muse su još više usporili Milan i Atalanta je nagrnula napred. Večeras odlični Krstović je u 81. minutu stigao do zasluženog gola pošto je ispratio prodor i centaršut Belanove.
Već u sledećem napadu je Atalanta mogla do izjednačenja, ali je Menjon skinuo zicer Zapakosti. I spasao Milan…
Nakon ubedljive pobede u Salcburgu tokom nedelje, Rosoneri su uzeli i do sada najveći skalp u Seriji A od početka sezone, ali pokazuju ozbiljne amplitude i nestabilnost. Sledi im gostovanje Bornmutu, pa Udineze i Bolonja do gradskog derbija kada ćemo videti od kakvog je materijala ovaj Amorimov tim.
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze - Leće 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Ndri 33, Zibert 86/
Fjorentina - Komo 1:3 (1:2)
/Pongračić 42 - Liberali 32, Pas 36, Duvikas 56/
Milan - Atalanta 3:2 (2:0)
/Ramos 24 penal, Rabio 43, Hila 58 - Gaetano 66, Krstović 81/
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX