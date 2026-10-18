Zašto Rivero nije mogao ovako u Zvezdi? Kubanac pustio magiju i demolirao Mursiju

Bez obzira na ubedljiv trijumf Valensije, može se reći da je publika u Rođ areni imala priliku da gleda okršaj nekadašnjih igrača Crvene zvezde. Na jednoj strani je Hasijel Rivero pokazao zbog čega u narandžastom dresu izgleda kao neki totalno drugi igrač u odnosu na prošlosezonske partije u crveno-belom. Dominirao je Kubanac i neverovatna je lakoća sa kojom je postizao poene, dok je odbrana rivala samo nepomično gledala centra domaćina dok rešeta iz svih pozicija. Demonstrirao je Rivero da je sposoban za poene u reketu, pogotke sa distance, ali je u par navrata pokazao da ima i leđnu tehniku. Dake, sve ono što nije radio dok je branio boje tima s Malog Kalemegdana.

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Na drugoj strani bio je Dilan Enis i može se reći da je on jedini igrač koji je zaslužio prelaznu ocenu u redovima Mursije. Kanađanin se već odmoaćio u Španiji, dok mu je ovo četvrta sezona u dresu Mursije i već su svi navikli da on bude taj koji mora da nosi igru tima Sita Alonsa. Ipak, večeras ni njegov fenomenalan poenterski učinak nije bio dovoljan jer apsolutno nije imao podršku nijednog od saigrača

U kom smeru će ići ova utakmica, videlo se već posle uvodnih 10 minuta. Valensija je na krilima Rivera stigla do dvocifrene prednosti. Kubanac je imao ono što je Enisu nedostajalo, a to je raspoloženi saigrači. Centar je dobio pomoć u vidu Armonija Bruksa. Nekadašnji šuter Olimpije se razigrao i počeo da pogađa u serijama, potom je isto učinio Nikola Mirotić i sa velikih plus 22 na poluvremenu znalo se ko će pobediti. Valensija je do kraja utakmice zadržala isti pristup i ubedljivo slavila.

Najefikasniji igrač na meču bio je Ensi koji je postigao 28 poena. Naravno, na drugoj strani najzapaženiji bio je Rivero sa 20 poena, dok je Armoni Bruks stao na 16.