Nazire se prva smena trenera u Evroligi: Janis Sferopulos pred selidbom u Milano
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 09:49
Pepeu Poeti uzdrmana klupa, promena (gotovo) neizbežna
Godinu dana pošto je zvanično razrešen dužnosti trenera Crvene zvezde, Janis Sferopulos nalazi se pred povratkom u evroligaško društvo. Kako javljaju mediji sa Apenina, pre svih list Republika, grčki stručnjak je prvi kandidat da zameni Đuzepea Poetu na klupi milanske Olimpije.
Prema saznanjima novinara Fabricija Lorencija, uprava milanskog kluba razmatra opcije posle ubedljivog poraza od Makabija u Beogradu i Poeti su dani maltene odbrojani. Kako se navodi, crni oblaci nadvili su se oko italijanskog stratega, zajedno sa spekulacijama o mogućem rastanku. Poeta je bio viđen kao legitimni naslednik Etorea Mesine u Armaniju, čak se najavljivalo da ima potencijal da izgradi sličnu karijeru, međutim nije dobro krenulo... Njegov Armani igra ubedljivo najlošiju košarku u Evroligi, zajedno sa Makabijem i Bajernom. S tim da se Ponos Izraela trgao i u četvrtak uveče "razbucao" Manekene.
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Sferopulos je prvi kandidat da vadi kestenje iz vatre. Njemu to nije strano i maltene svuda gde je radio poslednjih godina, dolazio je baš kako bi tim vadio iz krize. Konkretno, od Panioniosa, preko Olimpijakosa, do Makabija i Crvene zvezde. I svuda je uspevao značajno da podigne kvalitet i timski duh.
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Milanski sastav ima dobre pojedince na listi, osvojili su nedavno čak i italijanski Superkup, ali od tada sve je krenulo naopako. Porazi se ređaju, sada je niz na tri... I alarmi su se oglasili. I sada je, izgleda, prelomna tačka za Armani. Poeti se klupa uzdrmala i promena je gotovo neizbežna.