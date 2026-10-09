Nazire se prva smena trenera u Evroligi: Janis Sferopulos pred selidbom u Milano

Godinu dana pošto je zvanično razrešen dužnosti trenera Crvene zvezde, Janis Sferopulos nalazi se pred povratkom u evroligaško društvo. Kako javljaju mediji sa Apenina, pre svih list Republika, grčki stručnjak je prvi kandidat da zameni Đuzepea Poetu na klupi milanske Olimpije.

Prema saznanjima novinara Fabricija Lorencija, uprava milanskog kluba razmatra opcije posle ubedljivog poraza od Makabija u Beogradu i Poeti su dani maltene odbrojani. Kako se navodi, crni oblaci nadvili su se oko italijanskog stratega, zajedno sa spekulacijama o mogućem rastanku. Poeta je bio viđen kao legitimni naslednik Etorea Mesine u Armaniju, čak se najavljivalo da ima potencijal da izgradi sličnu karijeru, međutim nije dobro krenulo... Njegov Armani igra ubedljivo najlošiju košarku u Evroligi, zajedno sa Makabijem i Bajernom. S tim da se Ponos Izraela trgao i u četvrtak uveče "razbucao" Manekene.