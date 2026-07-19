Vlasnik File dodao gas i razgovarao sa Lebronom, pisali mu još Embid, Braun, Meksi...
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 10:10
Seventisiksersi rade sve kako bi potpisali jednog od najboljih igrača svih vremena
Sve je manje misterije oko toga gde će Lebron Džejms odigrati verovatno poslednju sezonu u karijeri i čini se da su u najužem izboru Filadelfija, Majami i Klivlend, a da su potpisu ipak najbliži Seventisiksersi.
Kralj je najavio da će po završetku Mundijala obelodaniti gde će, a dotad su izgleda sve karte i dalje otvorene. No, kako je nedavno objavio da "veruje u proces", što je krilatica slavne franšize iz Grada bratske ljubavi, tako su u istoj dodali gas sa namerom da zaključe posao koji bi ih dodatno približio tituli na koju se čeka preko 40 godina.
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Novinar televizije NBC Sports Džon Klark javlja da je vlasnik File Džoš Heris imao kratak sastanak sa Lebronom Džejmsom na VIP događaju tokom Fanatiks festa u Njujorku. Nije poznato o čemu se priča, ali se pretpostavlja da je Heris u razgovoru poručio Džejmsu da ga želi u opremi Filadelfije.
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Američki biznismen je ovog leta okupio novu Veliku trojku koju čine Džoel Embid, Tajriz Meksi i Džejlen Braun, a uz njih želi Lebrona Džejmsa kako bi se zaokružila cela priča.
Isti izvor otkriva da su Lebrona u prethodnom periodu kontaktirali upravo Embid, Meksi, Braun, kao i još neki prvotimci File, naravno sa idejom da mu jasno stave do znanja koliko ga žele u timu.
Podsetimo, jedan od najboljih košarkaša svih vremena je imao veliki uticaj na Džoela Embida da se priključi američkoj košarkaškoj reprezentaciji u danima kada je delovalo kao izvesno da će obući dres Francuske. Zajedno su osvojili olimpijsko zlato u Parizu i postali su veliki prijatelji. Takođe, nije tajna da je Meksi u bliskom krugu Lebronovih prijatelja pošto su klijenti iste agencije, dok je i predsednik košarkaških operacija Filadelfije Majk Gensi isto dobar sa njim pošto su zajedno išli u srednju školu u Ohaju.
Dok u Fili rade sve što mogu da se dočepaju Džejmsovih usluga, jasno je da on karijeru neće nastaviti u Minesoti. Franšiza sa severa SAD bila je među kandidatima da potpiše Lebrona Džejmsa, međutim njena prva zvezda Entoni Edvards smatra da je ta tema već zatvorena.
”Nemam šta da kažem na tu temu (Lebronovog eventualnog dolaska u Minesotu pr. au) pošto sam video koje su mu top tri destinacije. Minesota nije u tom krugu”, izjavio je Edvards.
Minesota je bila aktivna na tržištu i dovela je Lamela Bola po cenu odlaska Džulijusa Rendla, što je teoretski otvorilo Lebronu prostor da preuzme ulogu startne “četvorke”, ali su njegove misli usmerene ka drugim klubovima.
Lebronu se ovih dana još potajno nada Klivlend i Džejms Harden je nedavno izjavio da bi povratak sina Ohaja u franšizu kojoj je doneo zasad jedini prsten bio “savršen kraj bajkovite priče”.