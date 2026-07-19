Vlasnik File dodao gas i razgovarao sa Lebronom, pisali mu još Embid, Braun, Meksi...

Novinar televizije NBC Sports Džon Klark javlja da je vlasnik File Džoš Heris imao kratak sastanak sa Lebronom Džejmsom na VIP događaju tokom Fanatiks festa u Njujorku. Nije poznato o čemu se priča, ali se pretpostavlja da je Heris u razgovoru poručio Džejmsu da ga želi u opremi Filadelfije.

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Američki biznismen je ovog leta okupio novu Veliku trojku koju čine Džoel Embid, Tajriz Meksi i Džejlen Braun, a uz njih želi Lebrona Džejmsa kako bi se zaokružila cela priča.

Isti izvor otkriva da su Lebrona u prethodnom periodu kontaktirali upravo Embid, Meksi, Braun, kao i još neki prvotimci File, naravno sa idejom da mu jasno stave do znanja koliko ga žele u timu.

Podsetimo, jedan od najboljih košarkaša svih vremena je imao veliki uticaj na Džoela Embida da se priključi američkoj košarkaškoj reprezentaciji u danima kada je delovalo kao izvesno da će obući dres Francuske. Zajedno su osvojili olimpijsko zlato u Parizu i postali su veliki prijatelji. Takođe, nije tajna da je Meksi u bliskom krugu Lebronovih prijatelja pošto su klijenti iste agencije, dok je i predsednik košarkaških operacija Filadelfije Majk Gensi isto dobar sa njim pošto su zajedno išli u srednju školu u Ohaju.