Bez Tomasa Vokapa na okupljanju Olimpijakosa

Aktuelni šampion Evrope nije dugo čeka, već se vrlo kratko obratio o Vokapu , koji ima važeći ugovor za narednu sezonu. "Igrač Tomas Vokap nije se pojavio na zakazanim ergometrijskim testiranjima i zbog toga ga Olimpijakos odmah poziva na davanje zvanične izjave" , stoji u izjavi koju su preneli grčki mediji.

Olimpijakos je odlučio da mu iskusni organizator igre više nije potreban, bez obzira na ugovor i za narednu sezonu. U klub su stigli Žan Montero i Kodi Miler Mekintajer, pa je postalo jasno da u takvoj konstalaciji snaga nema mesta za nekadašnjeg grčkog reprezentativca. Vokap je vrlo brzo pronašao interesente za njega, a reč je o Dubaiju. Šampion ABA lige mu je ponudio unosan ugovor, ali su crveno-beli počeli ta zatežu i traže višemilionsko obeštećenje.

Amerikancu je prekipelo, jer je po svaku cenu želeo da se pridruži timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa je zahtevao raskid ugovora. Posle toga je Olimpijakos uzvratio obraćanjem da su testiranja zakazana za 20. avgust, odnosno danas i ta se očekuje Vokapovo pojavljivanje. Međutim, kako se iskusni plej nije pojavio na njima, jasno je da se saga nastavlja, dok se krajnji ishod ne nazire.