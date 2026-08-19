Problem za Željka Obradovića: Nanu stradao meniskus, odmah podvrgnut artroskopiji

Kako piše grčki portal "SDNA" koji je blizak Panatinaikosu, Nan će biti van terena šest do osam nedelja što implicira da će propustiti početak sezone.

Panatinaikos je izdao saopštenje u kome se ističe da je Kendrik Nan povredio meniskus desnog kolena i da je odmah podvrgnut artroskopiji. Do povrede je došlo na individualnom treningu.

Odnosno, Obradović neće moći da računa na Nana u duelima protiv Pariza, Asvela i Makabija. Ako sve bude išlo po planu Nan bi mogao da se vrati protiv Fenerbahčea u četvrtom kolu ili Partizan Mozzart Beta u petom. Duel sa beogradskim velikanom biće prvi meč Panate na strani nakon četiri duela kod kuće.

Takođe, postoji šansa i da PAO neće žuriti sa njegovim povratkom pogotovo ako dobre uđe u sezonu. Istina je da Nan treba da se uigra sa Fransiskom, ali svakako je važnije da bude na raspologanju Obradoviću u maju, a ne odmah krajem septembra.

Što se brojki tiče, Nan je beležio prošle sezone 18,3 poena uz 2,7 skokova i 3,5 asistencija. Neko će morati da ga odmeni, a to bi mogao upravo da bude Fransisko.