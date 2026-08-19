Nova košarkaška priča u Rimu može da počne: Poznat sastav Rome SPQR
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 14:28
Nikolo Manion i Marko Simonović nalaze se na spisku od 13 igrača
Od kada je najavljen ambiciozni projekat Luke Dončića u Rimu, čekalo se da se vidi ko će činiti ekipu, kako na parketu, tako i pored njega. Sada je i ta dilema otklonjena, pošto je Roma SPQR objavila sastav sa kojim će započeti prvu sezonu u istoriji kluba.
Kako piše italijanska Pianeta Basket, pripreme će zvanično početi u četvrtak u Olimpijskom trening centru „Đulio Onesti“ u Rimu, a pred prvo okupljanje klub je objavio kompletan stručni štab i spisak od 13 igrača koji će naredne sezone nositi dres rimskog tima.
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Glavna karika novog tima trebalo bi da bude Nikolo Manion, dok će dres Rome obući i bivši košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović. U sastavu su još Andrea Mecenote, Đovani Emeđuru, Arturs Strautinš, Džerald Ajaji, Trentin Flauers, Džesi Edvards, Majkl Jucolino, Erik Stivenson, Kori Dejvis, Pol Votson i Janis Odzebe.
Ekipu će sa klupe predvoditi Alesandro Magro, dok će jedan od njegovih pomoćnika biti Stefan Ivanović, sin proslavljenog trenera Duška Ivanovića. U stručnom štabu kao asistenti biće još Edoardo Kazalone, Davide Bonora i Emanuele Di Paolantonio, dok će za fizičku pripremu ekipe biti zaduženi Ričard Dalatri i Matija Dinjo.
Roma SPQR nastala je preuzimanjem sportske licence Vanoli Kremone i već u prvoj sezoni takmičiće se u italijanskoj LBA ligi i Evrokupu. Projekat od samog početka predvodi nekadašnji NBA operativac Doni Nelson, uz podršku Luke Dončića, dok je važnu ulogu u izgradnji kluba dobio i Serđo Skariolo, koji je angažovan kao specijalni savetnik za košarkašku strategiju.
Italijanski tim će takmičenje u Evrokupu početi iz D grupe u kojoj će za rivale imati Balkan, PAOK, Lijetkabelis, Ulm, Manresu, Bahčešehir i Monako, ukoliko tim iz Kneževine bude igrao pomenuto takmičenje.
Ekipa na početku priprema neće biti kompletna, pošto će igrači pristizati postepeno tokom narednih nekoliko dana, prema rasporedu koji su utvrdili klub i stručni štab.