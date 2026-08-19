Nova košarkaška priča u Rimu može da počne: Poznat sastav Rome SPQR

Od kada je najavljen ambiciozni projekat Luke Dončića u Rimu, čekalo se da se vidi ko će činiti ekipu, kako na parketu, tako i pored njega. Sada je i ta dilema otklonjena, pošto je Roma SPQR objavila sastav sa kojim će započeti prvu sezonu u istoriji kluba.

Kako piše italijanska Pianeta Basket, pripreme će zvanično početi u četvrtak u Olimpijskom trening centru „Đulio Onesti“ u Rimu, a pred prvo okupljanje klub je objavio kompletan stručni štab i spisak od 13 igrača koji će naredne sezone nositi dres rimskog tima.