Gde svi Turci, tu i zagrebački Dinamo

Isto očekuju u Crvenoj zvezdi sa Albertom Rijerom, a izgleda da su konačno španski pravac izabrali i u zagrebačkom Dinamu posle zahvalnice Mariju Kovačeviću.

Naime, kako piše portal Germanijak prvi favorit za novog trenera Dinama je Oskar Garsija, aktuelni trener poljskog Pogona. Tačnije, on je velika želja Zvonimira Bobana, mada iz Poljske stižu informacije da ga gazda Pogona neće pustiti ni za tri miliona evra.

Oskar Garsija iza sebe ima ozbiljnu i vrlo čudnu karijeru. Bio je igrač Barselone u eri Johana Krojfa, kasnije je sa manje ili više uspeha trenirao Red Bul Salcburg, Olimpijakos, Ajaks.

„Ne potcenjujemo nikoga, ali kako da tumačimo da trener dođe u mladu ekipu Ajaksa, uskoro postane vatrogasac na klupi seniorskog tima, a onda koji mesec kasnije završi u poljskom Pogonu. Zašto tako često menja klubove, u nekima se zadržava po samo nekoliko meseci i kako usopšte dođe do toga da se priča o njegovom odlasku iz Poljske u Dinamo nakon samo nekoliko meseci. Mora da postoji neki razlog zašto mu trenerska karijera ide tim putem, zašto je u Španiji radio samo u Selti? Isto tako je tačno da ovo što rasdi u Poljskoj je jako neobično, i nije slučajno što je Pogon u vrhu Ekstraklase. Od Pogona je napravio ozbiljan tim, što je možda bio okidač za Zvonimira Bobana da izgubi veru u Marija Kovačevića“, piše portal Germanijak.

Kako bilo vrlo je realno da tri od četiri člana nekadašnje „velike četvorke“ uskoro imaju španske stručnjake na klupi.