Evroliga kaznila večite zbog incidenata na derbiju, Zvezda izvukla deblji kraj
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 17:16
Partizan Mozzart Bet mora da plati 49.000 evra, crveno-beli kažnjeni sa 115.000 i pet gostovanja bez navijača
Partizan Mozzart Bet je iz večitog derbija izašao kao pobednik na parketu, ali su dešavanja na tribinama ostavila posledice po oba beogradska kluba. Zbog incidenata koji su obeležili duel, Evroliga je izrekla novčane kazne večitim rivalima, uz dodatne sankcije.
Znatno gore prošli su crveno-beli, koji će morati da plate čak 115.000 evra, a uz to će narednih pet gostovanja u elitnom takmičenju odigrati bez podrške svojih navijača. Sa druge strane, Partizan Mozzart Bet je kažnjen sa 49.000 evra, uz uslovnu kaznu ograničenja kapaciteta dvorane.
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Crno-belima se na teret stavljaju brojni propusti u organizaciji utakmice, ali i ponašanje navijača. Među prekršajima su upotreba pirotehnike i lasera, uvredljivo skandiranje, ubacivanje predmeta na teren, ulazak na parket i nedovoljne bezbednosne mere.
Kada je reč o ograničenju kapaciteta dvorane, Partizan je za sada izbegao tu sankciju, pošto je njena primena uslovno odložena. To znači da će crno-beli moći da igraju pred punim tribinama, ali ukoliko tokom sezone 2026/2027 ponovo prekrše ovaj član (29.1.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige, kazna će biti aktivirana.
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Sa druge strane, disciplinski organ Evrolige posebno je izdvojio incidente koje su izazvali navijači Crvene zvezde, a koji su ugrozili fizičku bezbednost prisutnih u dvorani. Pored novčane kazne, crveno-belima se na teret stavljaju i uvredljivo ponašanje pristalica, upotreba lasera, ubacivanje predmeta na teren, ulazak na parket i nedovoljne bezbednosne mere.