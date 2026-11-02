Evroliga kaznila večite zbog incidenata na derbiju, Zvezda izvukla deblji kraj

Crno-belima se na teret stavljaju brojni propusti u organizaciji utakmice, ali i ponašanje navijača. Među prekršajima su upotreba pirotehnike i lasera, uvredljivo skandiranje, ubacivanje predmeta na teren, ulazak na parket i nedovoljne bezbednosne mere.

Kada je reč o ograničenju kapaciteta dvorane, Partizan je za sada izbegao tu sankciju, pošto je njena primena uslovno odložena. To znači da će crno-beli moći da igraju pred punim tribinama, ali ukoliko tokom sezone 2026/2027 ponovo prekrše ovaj član (29.1.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige, kazna će biti aktivirana.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Sa druge strane, disciplinski organ Evrolige posebno je izdvojio incidente koje su izazvali navijači Crvene zvezde, a koji su ugrozili fizičku bezbednost prisutnih u dvorani. Pored novčane kazne, crveno-belima se na teret stavljaju i uvredljivo ponašanje pristalica, upotreba lasera, ubacivanje predmeta na teren, ulazak na parket i nedovoljne bezbednosne mere.