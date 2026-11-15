Efes prosuo +16: Larkin pokrenuo uragan, Klajburn rešio derbi Istanbula

Košarka se nikada ne reševa u prvom poluvremenu, već je ključno ono što se dešava u trećoj četvrtini. Možda je to kliše i ustaljena fraza prosečnih ljubitelja igre pod obručima, ali i te kako ima uporište u istini. Efesu u istanbulskom derbiju nije bilo dovoljno što je u drugoj četvrtini u dva navrata imao 16 poena prednosti, a na početku treće deonice +10, pošto nije izdržao uraganske nalete Fenerbahčea u trećoj i početkom četvrte četvrtine, pa je bio osuđen na treći poraz u sezoni - 75:77.

Obe ekipe su u večerašnji derbi ušle sa skorom 5-2, svesne da bi ih eventualni poraz dodatno odaljio od vodećeg Bahčešehira. Delovalo je da je ta činjenica više opteretila sastav Šarunasa Jasikevičijusa, koji je užasno ušao u meč, ali je potom pronašao pravu igru i snažnim ritmom slomio protivnika. Iako je delovalo da je slomljena još sredinom poslednje deonice, ekipa Pabla Lasa je serijom 4:0 uspela da priđe na samo dva poena zaostatka u samom finišu utakmice, ali ne i da izbegne poraz.