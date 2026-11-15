Efes prosuo +16: Larkin pokrenuo uragan, Klajburn rešio derbi Istanbula
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 20:33
Uzbudljiv meč u Ulker areni završen pobedom ekipe Šarunasa Jasikevičijusa – 77:75
Košarka se nikada ne reševa u prvom poluvremenu, već je ključno ono što se dešava u trećoj četvrtini. Možda je to kliše i ustaljena fraza prosečnih ljubitelja igre pod obručima, ali i te kako ima uporište u istini. Efesu u istanbulskom derbiju nije bilo dovoljno što je u drugoj četvrtini u dva navrata imao 16 poena prednosti, a na početku treće deonice +10, pošto nije izdržao uraganske nalete Fenerbahčea u trećoj i početkom četvrte četvrtine, pa je bio osuđen na treći poraz u sezoni - 75:77.
Obe ekipe su u večerašnji derbi ušle sa skorom 5-2, svesne da bi ih eventualni poraz dodatno odaljio od vodećeg Bahčešehira. Delovalo je da je ta činjenica više opteretila sastav Šarunasa Jasikevičijusa, koji je užasno ušao u meč, ali je potom pronašao pravu igru i snažnim ritmom slomio protivnika. Iako je delovalo da je slomljena još sredinom poslednje deonice, ekipa Pabla Lasa je serijom 4:0 uspela da priđe na samo dva poena zaostatka u samom finišu utakmice, ali ne i da izbegne poraz.
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Ključni igrači za preokret domaćina bili su Vil Klajburn, Šejn Larkin i Vejd Boldvin. Sva trojica su u prvom poluvremenu ubacila po svega četiri poena, ali su na kraju meča bili najefikasniji igrači svog tima. Larkin je povukao ekipu u trećem periodu, dok je Klajburn ubacio ključne poene u četvrtoj četvrtini, uključujući i presudna slobodna bacanja 14,7 sekundi pre kraja meča. Boldvin je iz drugog plana stigao do 11 postignutih poena, što je sveukupno bilo i te kako važno za slavlje Šarasovog tima.
Efes kao da se ispucao u prvoj četvrtini, u kojoj je ubacio 32 poena. U naredne dve je postigao ukupno 22 poena (u obe po 11), pa mu nije pomoglo ni to što je uspeo da podigne nivo igre u završnici meča, jer nije imao snage za preokret. Gosti su imali dvojicu najefikasnijih igrača utakmice. Erdžan Osmani je ubacio 18, a Kolin Mekalom tri manje, međutim, kao da im je nedostajalo prave pomoći onda kada je trebalo odgovoriti na nalet domaćina. Kod Fenerbahčea dvocifren je bio i Dvajt Pauel, koji je ubacio 10 poena i sakupio šest skokova, dok je Trent Forest postigao devet poena.