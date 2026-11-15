Kremeru slomljen nos
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 20:43
Nemački košarkaš završio u bolnici, otkrio je Ibon Navaro
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju (94:83), u meču osmog kola ABA lige, što im je šesta pobeda u regionalnom takmičenju. Bila je ovo dobra priprema za mečeve u Evroligi, pošto će u duplom kolu gostovati u Milanu ekipi Olimpije (utorak, 20.30), zatim i Barseloni (petak, 20.30).
Jedina loša vest je da je David Kremer slomio nos, što je na konferenciji za medije otkrio Ibon Navaro. Nemački košarkaš dobio je udarac tokom gužve na skoku, pao je na parket, videlo se da ima krvi, pa je sve zanimalo u kakvom je stanju.
"Slomio je nos. U bolnici je", kratko je rekao Navaro.
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Na konferenciji za medije je španski trener izneo i utiske o samoj utakmici.
"Čestitam timu na pobedi, teškoj i važnoj. Pristup utakmici je bio dobar, izgubili smo malo koncentracije na kraju prve četvrtine, ali sve ostalo je bilo dobro. Gubili smo malo koncentraciju možda zbog sudija, ono što su svirali, šta god, moramo da pokažemo da smo smireni u tim situacijama, ali to nismo uradili. U poslednjoj četvrtini smo našli sedam, osam igrača koji su bili pozitivni i sa dobrom energijom. Na kraju, ovo je bila važna pobeda protiv dobrog tima, sa dobrim trenerom", započeo je.
Svih 11 igrača u prvoj četvrtini je davalo poene.
"Dobro je što svi donose nešto timu. Imali smo problem sa Kremerom, to je kad se igra sa mnogo energije, posebno u odbrani".
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Koliko je bitno što je ovo bila teška utakmica pred izazove koje donosi duplo kolo Evrolige?
"Broj izgubljenih lopti koje smo imali u Madridu i broj izgubljenih lopti koje smo imali danas protiv agresivne odbrane je dobra priprema za ono što dolazi", zaključio je.