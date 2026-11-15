Kremeru slomljen nos

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju (94:83), u meču osmog kola ABA lige, što im je šesta pobeda u regionalnom takmičenju. Bila je ovo dobra priprema za mečeve u Evroligi, pošto će u duplom kolu gostovati u Milanu ekipi Olimpije (utorak, 20.30), zatim i Barseloni (petak, 20.30).

Jedina loša vest je da je David Kremer slomio nos, što je na konferenciji za medije otkrio Ibon Navaro. Nemački košarkaš dobio je udarac tokom gužve na skoku, pao je na parket, videlo se da ima krvi, pa je sve zanimalo u kakvom je stanju.

"Slomio je nos. U bolnici je", kratko je rekao Navaro.