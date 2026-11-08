Nije dugo čekao na novi posao: Galbijati kod Luke Bankija

Galbijati će svoje usluge nacionalnom timu da stavi na raspolaganje već krajem ovog meseca, kada Italijane očekuju okršaji sa Turskom i Srbijom u kvalifikacijama za Mundobasket koji se igra naredne godine u Kataru.

Ono što je bitno istaći jeste da ovo nije Galbijatijev debi u reprezentaciji. Sada već bivši evroligaški trener bio je de Azura u periodu od 2021. do 2022. godine i učestvovao na Olimpijskim igrama u Tokiju. Ono što je zanimljivo jeste celokupan momenat u kojem se sve dešava i koji je veoma bitan i za samog Luku Bankija.

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Naime, očekuje se da milanska Olimpija posle smene Pepa Poete vrlo brzo promoviše upravo Bankija kao novog trenera. Iskusni stručnjak trebalo bi da stavi paraf na dvoipogodišnju saradnju sa Manekenima i inkasira 2.000.000 evra. Takođe, još zanimljivije je to što se svojevremeno spominjalo da je Baskonija zainteresovana da zameni Galbijatija upravo Bankijem.

Međutim, tada je iz italijanskog Saveza jasno stavljeno do zanja da Banki ne može da vodi i klub i nacionalni tim, te je ceo posao propao. U slučaju angažmana u Olimpiji, iskusni stručnjak dobio je odobrenje saveza, tako da su Italijani sada dobili evroligaški stručni štab.