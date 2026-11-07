Manekeni Bankiju nude 2.000.000 evra, samo da ih izvuče iz krize

Ono što je i dalje nepoznanica jeste kako će uskladiti sve sa nacionalnim timom Italije. Svojevremeno se pričalo da on kao selektor Azura ne može da ima drugi posao, kao i da je zbog ovoga propao njegov eventualni angažman u Baskoniji koja ga je svojevremeno želela. Međutim, možda je u slučaju kluba iz Italije napravljen izuzetak, pa će tako iskusni stručnjak nesmetano moći da vodi kako reprezentaciju, tako i klub.

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Ono što se ističe jeste da dužina Bankijevog ugovora znači da klub nije želeo kratkoročno rešenje, već dugoročnu stabilnost i sigurnost. Nadaju se u Milanu da će iskusni stručnjak to doneti i stabilizovati ih posle očajnog starta sezone.

Manekeni posle 10 odigranih kola imaju pobedu i čak devet poraza, dok ih naredne nedelje očekuje okršaj sa Žalgirisom, a taj meč je na programu u četvrtak od 20.30. Kada je reč o obavezama italijanskog nacionalnog tima, Azure krajem novembra očekuje meč sa Italijom (26.11), a potom tri dana kasnije sleduje gostovanje Srbiji.