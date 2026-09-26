Trojka Osmana u poslednjoj sekundi: Željko Obradović ostao bez prvog trofeja u sezoni (VIDEO)

Morao je PAO da pravi faul i uspeo je da pošalje upravo Kalatesa na liniju za slobodna bacanja. Poznato je da prekaljeni Grk nije najblji izvođač penala što je potvrdio promašenim prvim bacanjem. Drugo je dao, posle čega je Obradović tražio tajm-aut.

I Obradović i Andrea Trinkijeri su konstantno vršili pritisak na sudije koje se jesu pogubile. Međutim, u finišu igrači su bili ti koji su rešili utakmicu. Nik Kalates je dao flouter za +4 na manje od minut do kraja, ali je onda trojkom odgovorio Silven Fransisko .

Bio je PAOK bolji na ovoj utakmici, to treba da se kaže. Tokom cele utakmice je bio u prednosti, a četvrta deonica bila je kruna sjajnog trilera. Panatinaikos se vratio u meč i obezbedio nam dramu.

Nije komplikovao devetostruki osvajač Evrolige, dao je loptu Fransisku koji je bio jedini raspoloženi igrač Zelenih. Francuz mu se odužio trojkom kojom je doneo prednost Panatinaikosu (82:81) na 15 sekundi do kraja.

Trinkijeri je uzeo tajm-aut kako bi nacrtao pobedničku akciju. Ni on nije crtao nikakav specijal, već je postavio da Osman igra izolaciju. Turčin je bio udvojen i primoran da izbaci pas do Kalatesa koji je promašio trojku, ali je do lopte posle velike borbe došao Trevor Hadžins.

Podigao se u šut, no video je da ima dovoljno vremena da vrati loptu Osmanu koji je bio na kapici. Zvezda PAOK-a je izbacila Nikosa Rogavopulosa iz igre i onda ubacila trojku za veliko slavlje crno-belih, dok Obradović nije mogao da veruje šta se desilo...

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Što se tiče statistike, Osman je bio i najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 18 poena, 15 je dao Kajl Aleksander, Markus Foster je dodao 12, Ben Mur je uz 11 poena imao i deve skokova. Kalates je meč završio sa sedam poena i šest asistencija.

U Obradovićevom timu istakao se Fransisko sa 20 poena, Branku Badio je dao 17, Matijas Lesor je doprineo sa 13 poena, dok je Huančo Ernangomez stao na 10. Valja reći da Obradović nije mogao da računa na Kendrika Nana, Najdžela Hejsa Dejvisa, Kostasa Slukasa i Mustafu Fala, ali to svakako nije opravdanje.

Što se tiče PAOK-a, solunski velikan u finalu Superkupa će probati da napravi još jedno iznenađenje i pobedi Olimpijakos u nedelju u finalu.