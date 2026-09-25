BiH zaustavila Levandovskog, Bajraktarević igrao fudbal sa plaže i probacio loptu Kivioru kroz noge

Fudbaler PSV-a Esmir Bajraktarević bio je jedan od najagilnijih igrača na utakmici, a svoj raskošan talenat pokazao je u 18. minutu susreta. Dobio je 21-godišnji krilni napadač loptu na desnoj strani, a ispred njega se našao jedan od najboljih poljskih fudbalera Jakub Kivior. Bajraktarević se bez većih problema oslobodio štopera Porta i doskorašnjeg člana Arsenala, igrača čija se vrednost procenjuje na 35.000.000 evra, i proturio mu loptu kroz noge. Kivioru nije preostalo ništa drugo nego da ga faulira, zbog čega je dobio žuti karton. Potezom sa plažnog fudbala pokazao je zašto su navijači Bosne i Hercegovine s pravom razdragani kada razmišljaju o budućnosti državnog tima.

Bila je ovo jedna nova reprezentacija Bosne i Hercegovine, ona koja se polako priprema za život bez Edina Džeka, koji će se od dresa Zmajeva oprostiti drugog oktobra protiv Švedske u Zenici. Uprkos velikim promenama, gosti su protiv Poljske pokazali mnogo borbenosti, posebno u prvom poluvremenu koje je proteklo u prilično izjednačenoj igri. BiH je u pojedinim periodima imala i veći posed lopte, dok se na golu posebno istakao Martin Zlomislić, koji je na kraju zasluženo poneo epitet jednog od najboljih pojedinaca utakmice.

Poljska je znatno bolje otvorila drugo poluvreme i preuzela kontrolu na sredini terena. Najveću priliku domaći su imali u 55. minutu, kada su u kratkom razmaku dva puta ozbiljno zapretili, ali je Zlomislić oba puta sjajno intervenisao. Posebno se izdvojila njegova odbrana nakon udarca Sebastijana Šimanskog. Domaćin je i u nastavku pokušavao da pojača pritisak, dok se BiH uglavnom oslanjala na čvrstu odbranu i brze kontranapade.

Jednu od boljih prilika Zmajevi su imali u 71. minutu, kada je posle kornera Bašića lopta stigla do Alajbegovića na drugoj stativi, ali je njegov pokušaj iz teške pozicije zaustavio poljski golman. Šest minuta kasnije BiH je uspela i da zatrese mrežu. Posle kornera Alajbegovića lopta je završila u golu, ali je prethodno Tabaković napravio prekršaj nad čuvarom mreže domaćih, pa je pogodak opravdano poništen.

U samoj završnici BiH je imala još nekoliko prilika. Ermin Mahmić je u 86. minutu iz dobre pozicije šutirao pored gola, a tri minuta kasnije sa distance prebacio prečku. Poljska je u nadoknadi mogla do pobede preko Zjelinskog, ali je još jednom briljirao Zlomislić i sačuvao svoju mrežu. Na kraju je ostalo 0:0, pa je Bosna i Hercegovina osvojila vredan bod u Ligi nacija.

Vredi izdvojiti i da je u okviru B divizije Lige nacija malo iznenađenja napravila Ukrajina koja je savladala Mađarsku usred Budimpešte 1:0 (1:0) golom Danila Sikana u 42. minutu. Nisu Dominik Soboslaj i saigrači uspeli da izjednače i tako je u grupi 2 B divizije rasplet današnjeg dana potpuno neočekivan, pošto je prethodno Severna Irska savladala Gruziju u Tbilisiju golom u 90+9. minutu i posle prethodne odbrane penala Hviči Kvaracheliji.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 1. KOLO

Petak

GRUPA 2

Gruzija - Severna Irska 0:1 (0:0)

/Čarls 90+9/

Mađarska - Ukrajina 0:1 (0:1)

/Sikan 42/

GRUPA 4

Poljska - Bosna i Hercegovina 0:0

Švedska - Rumunija 2:1 (2:1)

/Isak 20, Đekereš 43 - Man 29/

Subota

GRUPA 1

15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)

20.45: (7,75) Severna Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)

Četvrtak

GRUPA 3

Austrija - Izrael 3:1 (1:0)

/Šmid 43p, Mvene 90, Kalajdžić 90+3 - Abu Farki 55/

Tzv. Kosovo - Irska 1:0 (0:0)

/Murići 83/

*** kvote su podložne promenama