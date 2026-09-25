BiH zaustavila Levandovskog, Bajraktarević igrao fudbal sa plaže i probacio loptu Kivioru kroz noge
Vreme čitanja: 4min | pet. 25.09.26. | 22:48
Dobra utakmica tima Sergeja Barbareza na startu B Lige nacija, boriće se Zmajevi ove jeseni za plasman u najviši rang
Nikada veću euforiju nije izazvala fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nego prethodnog leta i proleća, kada je najpre izbacila Vels i Italiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a zatim na samom Mundijalu uspela da prođu grupnu fazu i dogura do 32 najbolje na svetu. Ne želi tim Sergeja Barbareza da se zaustavi na kratkotrajnom bumu, već želi da da uspesi postanu standard za selekciju koja će pokušati da 2028. godine prvi put u istoriji učestvuje na Evropskom prvenstvu.
Novi ciklus je za Bosnu i Hercegovinu krenuo veoma korektno, pošto je osvojila bod (0:0) na vrelom gostovanju u Varšavi pred više od 50.000 gledalaca. Pokušali su Poljaci da krenu od ove večeri u popravljanje utiska nakon neuspešnih kvalifikacija za prethodno Svetsko prvenstvo, ali su Robert Levandovski i saigrači iz ofanzive zatajili i odigrali prilično mršavo u utakmici prvog kola B divizije UEFA Lige nacija. U drugoj utakmici grupe Švedska je pobedila Rumuniju 2:1 (2:1) golovima Aleksandera Isaka i Viktora Đekereša, dok je jedini gol za Rumuniju dao Denis Man. U narednom kolu Bosna i Hercegovina gostuje Rumuniji, dok će Švedska dočekati Poljsku.
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Fudbaler PSV-a Esmir Bajraktarević bio je jedan od najagilnijih igrača na utakmici, a svoj raskošan talenat pokazao je u 18. minutu susreta. Dobio je 21-godišnji krilni napadač loptu na desnoj strani, a ispred njega se našao jedan od najboljih poljskih fudbalera Jakub Kivior. Bajraktarević se bez većih problema oslobodio štopera Porta i doskorašnjeg člana Arsenala, igrača čija se vrednost procenjuje na 35.000.000 evra, i proturio mu loptu kroz noge. Kivioru nije preostalo ništa drugo nego da ga faulira, zbog čega je dobio žuti karton. Potezom sa plažnog fudbala pokazao je zašto su navijači Bosne i Hercegovine s pravom razdragani kada razmišljaju o budućnosti državnog tima.
Bila je ovo jedna nova reprezentacija Bosne i Hercegovine, ona koja se polako priprema za život bez Edina Džeka, koji će se od dresa Zmajeva oprostiti drugog oktobra protiv Švedske u Zenici. Uprkos velikim promenama, gosti su protiv Poljske pokazali mnogo borbenosti, posebno u prvom poluvremenu koje je proteklo u prilično izjednačenoj igri. BiH je u pojedinim periodima imala i veći posed lopte, dok se na golu posebno istakao Martin Zlomislić, koji je na kraju zasluženo poneo epitet jednog od najboljih pojedinaca utakmice.
Poljska je znatno bolje otvorila drugo poluvreme i preuzela kontrolu na sredini terena. Najveću priliku domaći su imali u 55. minutu, kada su u kratkom razmaku dva puta ozbiljno zapretili, ali je Zlomislić oba puta sjajno intervenisao. Posebno se izdvojila njegova odbrana nakon udarca Sebastijana Šimanskog. Domaćin je i u nastavku pokušavao da pojača pritisak, dok se BiH uglavnom oslanjala na čvrstu odbranu i brze kontranapade.
Jednu od boljih prilika Zmajevi su imali u 71. minutu, kada je posle kornera Bašića lopta stigla do Alajbegovića na drugoj stativi, ali je njegov pokušaj iz teške pozicije zaustavio poljski golman. Šest minuta kasnije BiH je uspela i da zatrese mrežu. Posle kornera Alajbegovića lopta je završila u golu, ali je prethodno Tabaković napravio prekršaj nad čuvarom mreže domaćih, pa je pogodak opravdano poništen.
U samoj završnici BiH je imala još nekoliko prilika. Ermin Mahmić je u 86. minutu iz dobre pozicije šutirao pored gola, a tri minuta kasnije sa distance prebacio prečku. Poljska je u nadoknadi mogla do pobede preko Zjelinskog, ali je još jednom briljirao Zlomislić i sačuvao svoju mrežu. Na kraju je ostalo 0:0, pa je Bosna i Hercegovina osvojila vredan bod u Ligi nacija.
Vredi izdvojiti i da je u okviru B divizije Lige nacija malo iznenađenja napravila Ukrajina koja je savladala Mađarsku usred Budimpešte 1:0 (1:0) golom Danila Sikana u 42. minutu. Nisu Dominik Soboslaj i saigrači uspeli da izjednače i tako je u grupi 2 B divizije rasplet današnjeg dana potpuno neočekivan, pošto je prethodno Severna Irska savladala Gruziju u Tbilisiju golom u 90+9. minutu i posle prethodne odbrane penala Hviči Kvaracheliji.
LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 1. KOLO
Petak
GRUPA 2
Gruzija - Severna Irska 0:1 (0:0)
/Čarls 90+9/
Mađarska - Ukrajina 0:1 (0:1)
/Sikan 42/
GRUPA 4
Poljska - Bosna i Hercegovina 0:0
Švedska - Rumunija 2:1 (2:1)
/Isak 20, Đekereš 43 - Man 29/
Subota
GRUPA 1
15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)
20.45: (7,75) Severna Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)
Četvrtak
GRUPA 3
Austrija - Izrael 3:1 (1:0)
/Šmid 43p, Mvene 90, Kalajdžić 90+3 - Abu Farki 55/
Tzv. Kosovo - Irska 1:0 (0:0)
/Murići 83/
*** kvote su podložne promenama