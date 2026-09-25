Navijači Crne Gore: Vakat je, Euro 2028! Milutin Osmajić za eksploziju emocija u Podgorici
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 22:45
Slavlje ekipe Mirka Vučinića nad Kiprom posle preokreta – 2:1
Izuzetno pozitivna atmosfera vladala je u Podgorici pred start Lige nacija. Navijači su na treningu pružili podršku izabranicima Mirka Vučinića, za šta su oni uzvratili ogromnom energijom, pa je Kipar srušen posle velikog preokreta, golom Milutina Osmajića u 86. minutu – 2:1 (0:0).
Najvatrenije pristalice Crne Gore na početku premijernog meča Grupe 2 u C diviziji istakle su transparent “Vakat je”, ispod kojeg je stajao natpis Euro 2028, čime su jasno poručile da vide svoje miljenike na narednom velikom takmičenju. To je dodatno motivisalo Vučinićev tim, koji je silovito napadao u prvom poluvremenu, ali i priredio pravu reviju promašaja u glavnom gradu Crne Gore. U tome su prednjačili Andrija Bulatović i Nikola Krstović, koji su propustili nekoliko odličnih šansi.
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Kiprani su bili u podređenom položaju u prvom delu meča, ali su se osokolili u nastavku i zahvaljujući individualnom kvalitetu Markusa Edvardsa došli do prednosti u 55. minutu utakmice. Ipak, Vučinićev tim je pokazao karakter, došao do izjednačenja iz jedanaesterca u 66. minutu preko Nikole Krstovića, a potom pogotkom Milutina Osmajića, nakon spuštene lopte napadača Atalante, upisao zasluženu pobedu na startu takmičenja u Ligi nacija.
Dozvolili su Crnogorci da im protivnik poremeti koncepciju igre u nastavku meča. Promenili su pristup igre izabranici Apostolosa Mancosa u drugom poluvremenu, što je unelo nelagodnost u domaće redove i uticalo da gosti dođu do prenosti. Kiprani su i pri rezultatu 1:1 pokušali da pojure pobedu. Edvardsa je u 70. minutu zamenio prvotimac Crvene zvezde Loizos Loizu, koji je u nekoliko situacija predstavljao opasnost po gol Balše Popovića.
Ipak, Vučinić je pogodio sa izmenama. Marko Vešović, koji je na isteku časa zamenio Gaševića iznudio je jedanaesterac, koji je u go pretvorio Krstović. Crna Gora je u finišu meča ušla u trku sa rivalom i odnela pobedu koja će joj mnogo značiti u borbi za plasman u B diviziju.
Za tri dana Vučinićev tim gostuje Jermeniji, koja je danas u Jerevanu savladala Letoniju (2:0).
C LIGA NACIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 2
Jermenija - Letonija 2:0 (1:0)
/Harutjunjan 31, Garibjan 75/
Crna Gora - Kipar 2:1 (0:0)
/Krstović 66, Osmajić 86 - Edvards 55/