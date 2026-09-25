Navijači Crne Gore: Vakat je, Euro 2028! Milutin Osmajić za eksploziju emocija u Podgorici

Kiprani su bili u podređenom položaju u prvom delu meča, ali su se osokolili u nastavku i zahvaljujući individualnom kvalitetu Markusa Edvardsa došli do prednosti u 55. minutu utakmice. Ipak, Vučinićev tim je pokazao karakter, došao do izjednačenja iz jedanaesterca u 66. minutu preko Nikole Krstovića, a potom pogotkom Milutina Osmajića, nakon spuštene lopte napadača Atalante, upisao zasluženu pobedu na startu takmičenja u Ligi nacija.

Dozvolili su Crnogorci da im protivnik poremeti koncepciju igre u nastavku meča. Promenili su pristup igre izabranici Apostolosa Mancosa u drugom poluvremenu, što je unelo nelagodnost u domaće redove i uticalo da gosti dođu do prenosti. Kiprani su i pri rezultatu 1:1 pokušali da pojure pobedu. Edvardsa je u 70. minutu zamenio prvotimac Crvene zvezde Loizos Loizu, koji je u nekoliko situacija predstavljao opasnost po gol Balše Popovića.

Ipak, Vučinić je pogodio sa izmenama. Marko Vešović, koji je na isteku časa zamenio Gaševića iznudio je jedanaesterac, koji je u go pretvorio Krstović. Crna Gora je u finišu meča ušla u trku sa rivalom i odnela pobedu koja će joj mnogo značiti u borbi za plasman u B diviziju.

Za tri dana Vučinićev tim gostuje Jermeniji, koja je danas u Jerevanu savladala Letoniju (2:0).