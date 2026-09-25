Početak koji obećava: Gazda Karlik i čelična odbrana nosili crno-bele do pobede na premijeri

Partizan Mozzart Bet pobedio je Manekene - 92:76 na evroligaškoj premijeri i tako nagovestio da bi ova, potcenjena, ekipa crno-belih mogla da pomrsi račune svima. Ovo je ujedno prva pobeda Parnog valjka u uvodnom kolu Evrolige još od 2007. godine, a moramo da istaknemo da je Mozzart Relax prošao već na tri minuta do kraja, jer je Luka Vildoza trojkom odveo domaćina na plus 16.

Ušao je Partizan Mozzart Bet u novu sezonu pod velom sumnje, jer je ekipa nova, u isto vreme nekompletna i praktično bez velikih zvezda, koje su ranijih godina i te kako obitavale u crno-belom. Znalo se da će utakmica prvog kola Evrolige protiv milanske Olimpije (u koju se takođe sumnja) biti veliki test za četu Đoana Penjaroje , koja je na prvom ispitu dobila prelaznu ocenu i položila ispit.

Istina, tek je prvo kolo, rano je donositi bilo kakve zaključke, ali već sada može da se zaključi da ovaj, treba naglasiti nekompletan igrački kadar ima "srce" da se žargonski rečeno pobije za skupljim i iskusnijim rivalima. Pre početka sezone figuriral je odbrana kao potencijalno najmoćnije oružje novog Partizana, što je večeras došlo do izražaja. Kidisali su na loptu poput pit-bulova Luka Vildoza i Alesandro Pajola, lovio je blokade Kaverijus Hejs, tukli su se Lamer Stivens i debitant u elitnom takmičenju Kajl Olman, gospodario je skokom Nikola Tanasković, a šta tek reći za Karlika Džonsa...

Navikli smo na to da je reprezentativac Južnog Sudana alfa i omega ekipe, čovek od kojeg sve zavisi, a večeras je bio impresivan i opravdano dobio uzvike "MVP, MVP, MVP". Vozio je Karlik slalom kroz odbranu rivala, pogađao trojke, uz prepoznatljivo "spuštanje slušalice" i servirao saigračima lopte za lake poene. Lider, vođa i gazda ovog tima je meč završio kao ubedljivo najbolji pojedinac na obe strane sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 10 skokova, a pratio ga je Lamar Stivens sa 11 poena i pet skokova, dok su igrači Partizana zbirno ukrali 12 lopti. Na drugoj strani su Marko Gudurić i Alek Piters brojali do 17. U prvom poluvremenu videli smo apsolutno sve ono što se očekuje od Partizana. Ekipu koja je spremna da se bori, igra požrtvovano i čvrsto u odbrani i iz toga crpi snagu za napadački deo terena. U nekoliko situacija Alesandro Pajola je na sjajan način ukrao loptu rivalima, isto je uradio Luka Vildoza, dok je Kaverijus Hejs rampama štitio obruč. Crno-beli su u dva navrata imali prednost od plus 11 i činilo se da se Olimpiji ozbiljno ljulja tlo pod nogama.

Međutim, videli smo od Partizana i brzopletost, pogotovo u napadu, pa je tako Parni valjak umesto da ima siguran plus na velikom odmoru, omogućio rivalu da se vrati u meč. U redovima Manekena Alek Piters je radio ono što najbolje ume, pogađao otvorene šuteve i to u situacijama kada ni nema prostora, a ni vremena za dribling. Stiče se utisak da je plus na kontu domaćina morao da bude veći, ali je Partizan na pauzu otišao sa viškom od svega šest poena. Ono što je svakako predstavljalo najveći problem za trenera Penjaroju jeste što su Hejs i Itan Tompson imali po tri faula, dok je povreda Dereka Vilisa s početka meča bila više nego vidljiva kada se na kratko vratio u igru.