Početak koji obećava: Gazda Karlik i čelična odbrana nosili crno-bele do pobede na premijeri
Vreme čitanja: 5min | pet. 25.09.26. | 22:44
Partizan Mozzart Bet bolji od milanske Olimpije - 92:76 u prvom kolu Evrolige
Ušao je Partizan Mozzart Bet u novu sezonu pod velom sumnje, jer je ekipa nova, u isto vreme nekompletna i praktično bez velikih zvezda, koje su ranijih godina i te kako obitavale u crno-belom. Znalo se da će utakmica prvog kola Evrolige protiv milanske Olimpije (u koju se takođe sumnja) biti veliki test za četu Đoana Penjaroje, koja je na prvom ispitu dobila prelaznu ocenu i položila ispit.
Partizan Mozzart Bet pobedio je Manekene - 92:76 na evroligaškoj premijeri i tako nagovestio da bi ova, potcenjena, ekipa crno-belih mogla da pomrsi račune svima. Ovo je ujedno prva pobeda Parnog valjka u uvodnom kolu Evrolige još od 2007. godine, a moramo da istaknemo da je Mozzart Relax prošao već na tri minuta do kraja, jer je Luka Vildoza trojkom odveo domaćina na plus 16.
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Istina, tek je prvo kolo, rano je donositi bilo kakve zaključke, ali već sada može da se zaključi da ovaj, treba naglasiti nekompletan igrački kadar ima "srce" da se žargonski rečeno pobije za skupljim i iskusnijim rivalima. Pre početka sezone figuriral je odbrana kao potencijalno najmoćnije oružje novog Partizana, što je večeras došlo do izražaja. Kidisali su na loptu poput pit-bulova Luka Vildoza i Alesandro Pajola, lovio je blokade Kaverijus Hejs, tukli su se Lamer Stivens i debitant u elitnom takmičenju Kajl Olman, gospodario je skokom Nikola Tanasković, a šta tek reći za Karlika Džonsa...
Navikli smo na to da je reprezentativac Južnog Sudana alfa i omega ekipe, čovek od kojeg sve zavisi, a večeras je bio impresivan i opravdano dobio uzvike "MVP, MVP, MVP". Vozio je Karlik slalom kroz odbranu rivala, pogađao trojke, uz prepoznatljivo "spuštanje slušalice" i servirao saigračima lopte za lake poene. Lider, vođa i gazda ovog tima je meč završio kao ubedljivo najbolji pojedinac na obe strane sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 10 skokova, a pratio ga je Lamar Stivens sa 11 poena i pet skokova, dok su igrači Partizana zbirno ukrali 12 lopti. Na drugoj strani su Marko Gudurić i Alek Piters brojali do 17.
U prvom poluvremenu videli smo apsolutno sve ono što se očekuje od Partizana. Ekipu koja je spremna da se bori, igra požrtvovano i čvrsto u odbrani i iz toga crpi snagu za napadački deo terena. U nekoliko situacija Alesandro Pajola je na sjajan način ukrao loptu rivalima, isto je uradio Luka Vildoza, dok je Kaverijus Hejs rampama štitio obruč. Crno-beli su u dva navrata imali prednost od plus 11 i činilo se da se Olimpiji ozbiljno ljulja tlo pod nogama.
Međutim, videli smo od Partizana i brzopletost, pogotovo u napadu, pa je tako Parni valjak umesto da ima siguran plus na velikom odmoru, omogućio rivalu da se vrati u meč. U redovima Manekena Alek Piters je radio ono što najbolje ume, pogađao otvorene šuteve i to u situacijama kada ni nema prostora, a ni vremena za dribling. Stiče se utisak da je plus na kontu domaćina morao da bude veći, ali je Partizan na pauzu otišao sa viškom od svega šest poena. Ono što je svakako predstavljalo najveći problem za trenera Penjaroju jeste što su Hejs i Itan Tompson imali po tri faula, dok je povreda Dereka Vilisa s početka meča bila više nego vidljiva kada se na kratko vratio u igru.
Preuzeo je Karlik Džons ključeve igre na startu nastavka i sa nekoliko asistencija razigrao ekipu, ali je Olimpija držala priključak zahvaljujući izuzetno raspoloženom Marku Guduriću, koji je ušao u šutersku seriju. Na drugoj strani Karlik je bio taj koji je čuvao plus na strani crno-belih, a se činilo da je opao defanzivni intenzitet domaćina. Gosti su ovo iskoristili i prišli na samo dva poena zaostatka, a potom i do egala posle kucanja Devina Bukera. Videlo se da je Partizan stao, pogotovo kada na terenu nije bilo Karlika Džonsa, ali je ponovo energija došla posle poena Kajla Olmena pod faulom. Ipak, pritisak na ovaj tim Partizana video se u finišu treće četvrtine, kada se uvukao nemir sa linije penala, ali je Parni valjak zadržao dva poseda prednosti pred poslednjih 10 minuta posle pogotka Olmena sa poludistance.
Ponovo je Karlik bio taj koji je nosio Partizan i posle trojke sa ozbiljne udaljenosti zapalio Arenu, a crno-bele odveo na plus devet. Pojačala se ponovo defanziva, koja bi definitivno mogla da postane zaštitni znak Partizana, a iz nje su dolazili laki poeni. Razigrao se Karlik, ali i Hejs, koji je koristio njegove asistencije, te je tako domaćin čuvao prednost. Na kraju je usledila kanonada crno-belih za pobedonosni start sezone i najavu da ovaj Partizan ne sme da se otpiše.
EVROLIGA, 1. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - OLIMPIJA MILANO 92:76 (20:16, 22:20, 21:22, 29:18)
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotemozer, Đordi Aliaga, Tomas Bisuel
Partizan Mozzart Bet: Olman 8, Džons 20, 10as, Vildoza 7, 4stl, Tompson 5, Nakić, Tanasković7, 6sk, Stivens 11, Hejs 10, Lakić 7, Džekiri 7, Vilis 3, Pajola 7.
Olimpija Milano: Brnel 3, Kol, Rajt 6, Tonut, Bolmaro 1, Tompson 7, Rići 3, Flakadori 13, Hol 13, Gudurić 17, Piters 17, Flakadori 9.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
Bešiktaš - Valensija 94:96
/Novel, Omoruji 17 - Šorts 26/
Fenerbahče - Virtus Bolonja 78:68
/Horton Taker 13 - Kar 12/
Partizan Mozzart Bet - Olimpija Milano 92:76
/Džons 20 - Gudurić, Piters 17/