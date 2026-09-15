Amorim: Ko bi pomislio da će Modrić biti 'problem'? Za Moreiru su pričali da ne može ništa da uradi, a sad…

Pozitivno je to što je tim Rubena Amorima i bez njega na terenu uspeo da se vrati u igru za bod(ove). Narišoko se bavio osvajačem Zlatne lopte i odlukama koje će donositi u vezi toga kada i koliko će igrati, te kako će ga koristiti. „Prirodno je da imam ideju o tome koje igrače želim u određenim utakmicama, ali momenti se mogu brzo promeniti. Ko bi pomislio da će Musa biti starter, a Luka Modrić „problem“? Niko. Situacija se promenila, jer je to ono što su pokazale poslednje dve utakmice. Teško je govoriti o konceptu „prvih 11“ u modernom fudbalu, jer mislim da vam je za osvajanje trofeja zaista potrebna čitava grupa, kompletan igrački kadar“ , rekao je Ruben Amorim .

Moraju određene stvari da se ispune da bi doprinos Luke Modrića bio pun i njegov kvalitet došao do izražaja.

„Da bi se Luka osećao prijatno u igri, moramo da imamo duge posede“, krenuo je da pojašnjava Ruben Amorim i nastavio:

„Sećam se da sam video sedam pogrešnih dodavanja bez ikakvog stvarnog pritiska, počnemo da gubimo loptu i to postane utakmica u kojoj se trči gore-dole. To nije tip igre koji Luki odgovara. Zbog toga, da bismo na teren izveli igrača kao što je Luka, moramo da imamo nekoga ko je veoma sposoban da igra sa loptom u nogama. To je zamisao kada Luka igra. Želimo ga u određenim utakmicama i određenim situacijama“.

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Laciju je dva gola spakovao Dijego Moreira, za koga su se Rosoneri obavezali Strazburu fiksno da plate 50.000.000 evra i još 15.000.000 pošalju na osnovu bonusa koje bude ispunio, pa se stav navijača o njemu promenio. Pokušavao je Ruben Amorim da povuče paralele i ukaže navijačima na to da niko ne treba da im bude na tapetu posle jedne ili dve slabije partije, naročito ne veličina kakva je Luka Modrić.

„Pre nedelju dana, nakon utakmice sa Juventusom, svi su govorili da Moreira nije spreman, da je igrao loše i da nije mogao ništa da uradi. Nedelju dana kasnije, govorimo da je Moreira heroj Milana. To je fudbal. I zato ne bih donosio preuranjene zaključke o Lukinoj igri. On je osvajač Zlatne lopte, znamo koliko vredi. Luka je veliki igrač i pomagaće nam tokom cele sezone. Ne donosim konačne sudove o igračima iz nedelje u nedelju“.