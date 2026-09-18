Spanulis: Zvezda je fizički dominantan tim sa mnogo dobrih skorera

Za početak, o utakmici. "Očekivali smo ovakvu utakmicu. Odigrali smo sjajan meč pre par dana i pobedili sa 24 razlike, znali smo da će biti drugačije večeras. Bili smo spremni na fizičku utakmicu i bili smo tu sve vreme. Ovo je tim sa 11 novih igrača tako da sam veoma zadovoljan. Zvezda je dobar tim, imali smo poen prednosti... Video sam šta sam trebao da vidim, moramo da unapredimo neke stvari u odbrani, ali smo na pravom putu".

Aris je kandidat za trofej Evrokupa...

"Brinem samo o timu, o sutrašnjem treningu. Ne gledam mnogo u budućnost jer znam kakav sam tim izgradio sa svojim stafom i upravom kluba. Želim da budemo sve bolji i bolji".

Šta očekujete od Stefana Jovića?

"Stefan je veoma iskusan igrač, plejmejker, general na terenu. Pobednik je i sjajna osoba".

Solunski tim je pokazao da ne odustaje i sa time je Spanulis prilično zadovoljan.

"Ovo je tim koji nikada neće odustati. Mada ne želim da gubimo sa 10 razlike tokom utakmice, ali dešava se, protivnik je igrao dobro. Ovo nam se desilo i protiv Makabija i isto smo se vratili. Za ovako mlad tim pokazali smo koliko možemo".

Šta mislite o Crvenoj zvezdi pred početak nove sezone?

"Novi trener, nova filozofija, dubok roster, fizički dominantan tim sa mnogo dobrih skorera. Kada se izgradi hemija biće još bolji", podvukao je Spanulis.