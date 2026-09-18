Navaro: Postoje i problemi... Ispunili smo neke ciljeve, ne možemo da budemo spremni sa 11 treninga

Generalna proba Crvene zvezde bila je trijumfalna u dvorani "Aleksandar Nikolić". U poslednjem meču pred start nove evroligaške sezone, crveno-beli su se osvetili Arisu za poraz u Nikoziji i slavili su 91:87. Spreman je beogradski tim za novu sezonu u Evroligi, koju za šest dana počinje u Beogradskoj areni protiv Žalgirisa.

Utiske posle meča izneo je šef stručnog štaba Crvene zvezde, Ibon Navaro.

"Nisam zadovoljan zbog rezultata već jer smo ispunili neke ciljeve. Izgubili smo samo pet lopti u poslednjih deset minuta. Rizikovali smo dosta, hteli smo da nametnemo naš ritam. Treba da uradimo analizu. Jedan od ciljeva je da igramo bolje u završnici, naročito u tranziciji", kaže Španac.