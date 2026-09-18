Navaro: Postoje i problemi... Ispunili smo neke ciljeve, ne možemo da budemo spremni sa 11 treninga
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 21:34
Španac otvoreno posle meča sa Arisom, biće potrebna analiza utakmice
Generalna proba Crvene zvezde bila je trijumfalna u dvorani "Aleksandar Nikolić". U poslednjem meču pred start nove evroligaške sezone, crveno-beli su se osvetili Arisu za poraz u Nikoziji i slavili su 91:87. Spreman je beogradski tim za novu sezonu u Evroligi, koju za šest dana počinje u Beogradskoj areni protiv Žalgirisa.
Utiske posle meča izneo je šef stručnog štaba Crvene zvezde, Ibon Navaro.
"Nisam zadovoljan zbog rezultata već jer smo ispunili neke ciljeve. Izgubili smo samo pet lopti u poslednjih deset minuta. Rizikovali smo dosta, hteli smo da nametnemo naš ritam. Treba da uradimo analizu. Jedan od ciljeva je da igramo bolje u završnici, naročito u tranziciji", kaže Španac.
Izabrane vesti
Da li je Crvena zvezda spremna za utakmice u Evroligi?
"Ako pitate 20 trenera u Evroligi da li su spremni, svi će vam reći ne. Sa 11 treninga ne možete biti spremni. Treba nam vremena, moramo da treniramo više. Da u najboljoj mogućoj situaciji dočekamo prvi meč. Navijači nam pomažu sa ovom energijom. U najmanju ruku ćemo se nadmetati sa Žalgirisom".
Očigledno ima i problema.
"Neki problemi postoje. Neki su se vratili nakon što su bili bolesni prethodnih dana. Možemo samo da cenimo igrače koji su se danas pojavili. Treba nam više igrača u formi", jasan je Navaro.
Povređen je Odželej. Kakvo je njegovo stanje?
"Semi je izvrnuo zglob, optimistični smo da će biti sa timom što pre. Ali, ako nije na nivou da nam pomogne, neće igrati. Ne možemo da rizikujemo jer onda ga izgubite na mesec dana. Moramo da budemo pametni", zaključio je trener Crvene zvezde.