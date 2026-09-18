Osman o Partizanovoj konekciji u svlačionici PAOKA: Nik Kalates je lud

Iskusni krilni igrač dodaje da ovakve utakmice imaju značaj i kada se rezultat ne računa u zvaničnom takmičenju.

„Sjajna je bila utakmica za obe ekipe. Dobra pripremna utakmica. Naravno, ne dobijamo ništa, ali ipak je važno da vidimo gde smo i šta možemo da uradimo protiv evroligaških ekipa.”

Osman je tokom leta imao težak period prilikom donošenja odluke o nastavku karijere. Na kraju je izabrao PAOK, a jedan od ključnih razloga bila je želja ljudi iz kluba da ga dovedu i uloga koju su mu namenili.

„Bilo je teško leto. Nije bilo lako, ali pričao sam sa trenerom Trinkijerijem, pričao sam sa predsednikom i stvarno su pokazali veliku, veliku želju za mene i da me hoće u ovom klubu. Njihov najveći cilj je da budu u Evroligi, tako da me je to dosta privuklo.”

Posebno mu je bilo važno što će u Solunu imati veću slobodu i odgovornost nego što je to bio slučaj u prethodnim sredinama.

„Posebno imam dosta slobode i imam šansu da budem lider u ekipi. To je bila jedna od najvažnijih stvari za mene. Pokazali su veliku želju, tako da je i to dosta uticalo na moju odluku.”

PAOK je tokom leta okupio roster zbog kojeg ga mnogi već svrstavaju među kandidate za najviši plasman u Evrokupu. Osman, međutim, ne želi da unapred prihvata etikete i pritisak koji dolazi sa njima.

„Mislim da je još uvek rano da se priča o tome. Naravno da nam je cilj da pobedimo, ali idemo utakmicu po utakmicu. Mislim da treba dosta da radimo. Imamo još dosta puta ispred nas.”

Uprkos velikim očekivanjima, Osman je zadovoljan onim što je do sada video u novoj sredini.

„Imamo odličnog trenera, sve nam je odlično, tako da je samo na nama da radimo.”

Posebnu pažnju privlači i činjenica da PAOK ove sezone ima veoma snažnu vezu sa Partizanom. Nik Kalates je prošle sezone nosio crno-beli dres, dok je trener Andrea Trinkijeri svojevremeno predvodio beogradski klub. Osman je, sa druge strane, poznat kao veliki simpatizer Partizana:

„Naravno da oni znaju Partizan bolje nego ja. Niki je igrao tamo prošle godine i stvarno je imati Kalatesa u ekipi veliki luksuz.”

A upravo je Kalates bio jedan od junaka pobede nad Partizanom. U poslednjoj sekundi utakmice pronašao je Markusa Fostera pasom iza leđa, a Amerikanac je pogodio trojku sa zvukom sirene. Osman nije krio koliko ga je potez saigrača iznenadio.

„Rekao sam i njemu da je poludeo. Mislim, da vidi Markusa, da je toliko sam u korneru... Stvarno, to ne može svaki plejmejker da uradi.”

Za kraj, Osman je imao samo reči hvale za iskusnog organizatora igre.

„Drago nam je što je s nama i nastavljamo dalje.”