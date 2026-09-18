Tomović razbucao CSKA u VTB Superkupu
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 21:00
Lokomotiva Kubanj održala čas košarke Armejcima
Tomislav Tomović održao je čas košarke CSKA! Srpski trener dobio je poverenje da vodi ekipu i ove sezone, posle odlične prošle i odmah je pokazao zašto je to tako. U meču VTB Superkupa, igrali su protiv CSKA iz Moskve i mimo svih očekivanja slavili su 90:82. Iako je razlika na kraju bila mala, Lokomotiva je dominirala od prvog do poslednjeg minuta i razbila CSKA, koji je sve ublažio u završnim minutima kada je sve bilo rešeno.
Iako se očekivalo da najveći ruski klub slavi protiv Lokomotive, bolji je bio formalni gost. Pitao se za sve srpski trener, a treba pomenuti da je u startnoj petorci igrao Aleksej Pokuševski.
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Izraziti favorit bio je moskovski tim na ovoj utakmici, ali je Tomislav Tomović vrhunski spremio utakmicu. Već od samog početka videla se jasna ideja Lokomotive na koje će načine pokušavati da uguši napade Armejaca, što su i uspeli. Igrali su vrhunsku odbranu, u napadu gotovo da nisu grešili i imali su sigurnih +4 posle prve četvrtine, pa zatim i velikih +11 na kraju prvog poluvremena. Savršeno su odigrali do odlaska na veliki odmor, pa se očekivao odgovor CSKA i da se zakuva u drugom delu igre.
Međutim, Lokomotiva je dodala gas u trećem kvartalu i preko sjajnog Alena Hadžibegovića razbijala CSKA iz reketa. Imao je dabl-dabl već na pola treće četvrtine i bio je nerešiva enigma za Moskovljane, koji su bili u zaostatku od preko 20 poena. Nije stajao tim iz Krasnodara, mada su se opustili pred kraj treće deonice i od gotovo rešene utakmice i velike prednosti koja je delovala kao nedostižna, poslednji tračak nade dobio je CSKA kada je smanjio na -15 pred poslednjih deset minuta.
Solidno je krenuo CSKA u poslednju deonicu, agresivno, probali su na prepad da uhvate Lokomotivu, ali toliko je ekipa srpskog trenera bila dominantna tokom celog meča da ih ništa nije pokolebalo. Vratili su se na ogromnu prednost i rutinski su održali višak do kraja meča za pobedu.
Do pobede su Lokomotivu predvodili Alen Hadžibegović sa 22 poena i 11 skokova, za indeks korisnosti 30. Patrik Miler imao je 12 poena i sedam asistencija, Andrej Lopatin deset poena. Aleksej Pokuševski upisao je devet poena i osam skokova.
Kod CSKA su se istakli Melo Trimbl sa 17, Samson Ružnjecev sa 16 i Kiril Elatoncev sa 12 poena.