Tomović razbucao CSKA u VTB Superkupu

Izraziti favorit bio je moskovski tim na ovoj utakmici, ali je Tomislav Tomović vrhunski spremio utakmicu. Već od samog početka videla se jasna ideja Lokomotive na koje će načine pokušavati da uguši napade Armejaca, što su i uspeli. Igrali su vrhunsku odbranu, u napadu gotovo da nisu grešili i imali su sigurnih +4 posle prve četvrtine, pa zatim i velikih +11 na kraju prvog poluvremena. Savršeno su odigrali do odlaska na veliki odmor, pa se očekivao odgovor CSKA i da se zakuva u drugom delu igre.

Međutim, Lokomotiva je dodala gas u trećem kvartalu i preko sjajnog Alena Hadžibegovića razbijala CSKA iz reketa. Imao je dabl-dabl već na pola treće četvrtine i bio je nerešiva enigma za Moskovljane, koji su bili u zaostatku od preko 20 poena. Nije stajao tim iz Krasnodara, mada su se opustili pred kraj treće deonice i od gotovo rešene utakmice i velike prednosti koja je delovala kao nedostižna, poslednji tračak nade dobio je CSKA kada je smanjio na -15 pred poslednjih deset minuta.

Solidno je krenuo CSKA u poslednju deonicu, agresivno, probali su na prepad da uhvate Lokomotivu, ali toliko je ekipa srpskog trenera bila dominantna tokom celog meča da ih ništa nije pokolebalo. Vratili su se na ogromnu prednost i rutinski su održali višak do kraja meča za pobedu.

Do pobede su Lokomotivu predvodili Alen Hadžibegović sa 22 poena i 11 skokova, za indeks korisnosti 30. Patrik Miler imao je 12 poena i sedam asistencija, Andrej Lopatin deset poena. Aleksej Pokuševski upisao je devet poena i osam skokova.

Kod CSKA su se istakli Melo Trimbl sa 17, Samson Ružnjecev sa 16 i Kiril Elatoncev sa 12 poena.