Kremer uči srpski: To mi je cilj ove godine; daću sve od sebe svaki put na parketu

Predstavio se novinarima na srpskom, a posle dobro veče je dobio pitanje koliko zna srpski.

"Da, pokušavam da učim srpski. Saznao sam da imam srpske korene, tako da pokušavam da naučim jezik dok sam tu. To mi je cilj. Ja sam rođen u Slovačkoj i slovački je moj prvi jezik, tako da ima sličnosti, pa će biti lako da naučim srpski ove godine".

Imao je poruku za navijače.

"Mislim da možete da očekujete da ćemo dolaziti ovde svaki dan i davati 100 odsto. Davaćemo sve što možemo i to je najmanje što možete da očekujete od nas. Svaki dan kada kročimo na parket hoćemo da pokažemo koliko smo ponosni što predstavljamo ovaj klub i ovaj sjajan grad, sjajne navijače i saigrače. Svaki put kada izađem na parket daću sve najbolje od sebe i guraću i saigrače da redovno pobeđujemo".

Da li se čuo sa Majkom Cirbesom, koji je ljubimac navijača Crvene zvezde?

"Nisam, ali je Majk Cirbes sjajan lik, imao je ovde sjajnih sezona i generalno celu karijeru, tako da je sjajno da ga navijači i dalje ovde vole. Veoma je lepo od navijače što me podržavaju, ja pokušavam da radim sve najbolje za tim i saigrače. Donosim energiju i dobar šut, pomažem da pobedimo i to je lepo, hoću samo da napravim tim da bude bolji, da se zabavljam kao i svi zajedno i da pobeđujemo".

Prošle sezone igrao je u Real Madridu, da li ima sličnosti sa Crvenom zvezdom?

"Bilo je lepo što sam bio tamo godinu dana i mnogo naučio, ali sada igram za ovaj sjajan klub i hoću da donesem ovde sve što sam naučio. Svaki tim ima veliko poštovanje, a ja sam fokusiran sada na Crvenu zvezdu i ne mogu da dočekam da sezona krene", zaključio je.