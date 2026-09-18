Kremer uči srpski: To mi je cilj ove godine; daću sve od sebe svaki put na parketu
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 21:59
Nemački košarkaš spreman za početak nove sezone, imao je samo reči hvale za Zvezdu i navijače
Spremna je Crvena zvezda za početak nove evroligaške sezone. U pripremnoj utakmici protiv Arisa, slavili su beogradski crveno-beli 91:87 i tako u generalnoj probi pokazali da raspoloženi za šest dana dočekuju Žalgiris u Beogradskoj areni.
Utiske posle meča, izneo je nemački šuter David Kremer, koji je za nešto više od 19 minuta na parketu upisao pet poena.
"Mislim da je za sada veoma zabavno igrati sa ovom ekipom. Imamo sjajnu grupu momaka i bolji smo iz dana u dan, gradimo nešto dobro. Svakog dana radimo naporno i mislim da pravimo prave korake. Nismo imali sve igrače na treninzima, čekamo još neke da se vrate, ali učimo svaki dan, hoćemo da budemo bolji i napredujemo. Ne mogu da dočekam da počne sezona".
Izabrane vesti
Predstavio se novinarima na srpskom, a posle dobro veče je dobio pitanje koliko zna srpski.
"Da, pokušavam da učim srpski. Saznao sam da imam srpske korene, tako da pokušavam da naučim jezik dok sam tu. To mi je cilj. Ja sam rođen u Slovačkoj i slovački je moj prvi jezik, tako da ima sličnosti, pa će biti lako da naučim srpski ove godine".
Imao je poruku za navijače.
"Mislim da možete da očekujete da ćemo dolaziti ovde svaki dan i davati 100 odsto. Davaćemo sve što možemo i to je najmanje što možete da očekujete od nas. Svaki dan kada kročimo na parket hoćemo da pokažemo koliko smo ponosni što predstavljamo ovaj klub i ovaj sjajan grad, sjajne navijače i saigrače. Svaki put kada izađem na parket daću sve najbolje od sebe i guraću i saigrače da redovno pobeđujemo".
Da li se čuo sa Majkom Cirbesom, koji je ljubimac navijača Crvene zvezde?
"Nisam, ali je Majk Cirbes sjajan lik, imao je ovde sjajnih sezona i generalno celu karijeru, tako da je sjajno da ga navijači i dalje ovde vole. Veoma je lepo od navijače što me podržavaju, ja pokušavam da radim sve najbolje za tim i saigrače. Donosim energiju i dobar šut, pomažem da pobedimo i to je lepo, hoću samo da napravim tim da bude bolji, da se zabavljam kao i svi zajedno i da pobeđujemo".
Prošle sezone igrao je u Real Madridu, da li ima sličnosti sa Crvenom zvezdom?
"Bilo je lepo što sam bio tamo godinu dana i mnogo naučio, ali sada igram za ovaj sjajan klub i hoću da donesem ovde sve što sam naučio. Svaki tim ima veliko poštovanje, a ja sam fokusiran sada na Crvenu zvezdu i ne mogu da dočekam da sezona krene", zaključio je.
Utakmicu je analizirao i plejmejker crveno-belih Stefan Miljenović, koji je za sedam minuta takođe postigao pet poena.
"Bila nam je potrebna jedna ovakva utakmica da povratimo malo samopouzdanje. Kako smo odigrali prošlu utakmicu protiv njih,nije bilo dobro. Danas nam je bila potrebna bolja utakmica. Za sebe i moju igru, trenutno ne znam. Nisam igrao dugo, pauza je bila duga. Nisam još na sto odsto, ide sve nabolje i hoću da pomognem ekipi".
Imao je i zanimljivu situaciju sa navijačima.
"Jeste, kada je to bilo, malo se tada podigla atmosfera. Osetio sam trenutak da neko treba da promeni energiju. Mislim da sam danas to bio ja i bitno je da smo pobedili".
Posle duže pauze, nije isto.
"Pre svega mi nedostaje snage, posle takve pauze teže dišeš, ne osećaš noge, nisi ni u ritmu. Svakako, osećam se bolje, biće sve u redu".
Novi igrači savršeno su se uklopili.
"Hemija je stvarno super, svi se dobro slažemo. Svi se gotive, družimo se i van parketa, za sada je sve dobro. Biće nam potrebno malo vremena da se uigramo na terenu".
Novi trener i novi sistem.
"Drugačije je sve. Navaro voli da radi na detaljima, da gura to, i da svi budu fokusirani na to. Mislim da će sve biti u redu. Treninzi su malo jači u ovom peridu, ima neke svoje zahteve koje svi moramo da ispoštujemo", zaključio je.