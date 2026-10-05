Đoan Penjaroja: Tompson je veoma dobar igrač, ali mu treba vremena da se privikne
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 20:58
"Najbitnije za nas da smo igrali sa dosta energije, jer kao što zanet ova liga nije lako. Kontrolisali smo meč sa dosta različitih igrača i to je dobro za nas"
Partizan Mozzart Bet ubedljivo je pobedio Megu na premijeri ABA lige.
Tim Đoana Penjaroje bio je bolji rival od početka, pa do kraja utakmice, a Španac je u kratkom obraćanju posle utakmice istakao da je ovo bitna pobeda".
"Srećan sam zbog pobede na početku ABA lige. Čudna utakmica i teška bez navijača i sa ekipom koja igra sa puno energije i ima dosta talentovanih igrača. Najbitnije za nas da smo igrali sa dosta energije, jer kao što zanet ova liga nije lako. Kontrolisali smo meč sa dosta različitih igrača i to je dobro za nas", počeo je Penjaroja.
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Usledilo je pitanje o Itanu Tompsonu koji je večeras odigrao najbolju utakmicu u dresu Partizana i postigao 21 poen.
"Itan je veoma dobar igrač, ali nije lako igrati u Evropi. Potrebno mu je vreme da se prilagodi pravilima. Danas je igrao više i pomogao nam je da pobedimo", rekao je trener crno-belih.
Trener Mege Vule Avdalović imao je reči hvale za Partizan Mozzart Bet.
"Čestitke ekipi Partizana na zasluženoj pobedi, mislim da trenutno igraju jako dobro i teško je igrati protiv njih. Jako su dobra odbrambena ekipa na svim pozicijama i prejaka su ekipa. Nismo nešto preterano loše odigrali, borili smo se, ali nije bilo dovoljno. Bilo je i grešaka što je normalno, početak je i imamo mlad tim. Za prvu utakmicu je moglo bolje, ali nije neka preterana katastrofa. Tražićemo priliku protiv nekih slabijih ekipa", istakao je Avdalović posle meča.