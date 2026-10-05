Foto: Starsport
Foto: Starsport

Đoan Penjaroja: Tompson je veoma dobar igrač, ali mu treba vremena da se privikne

Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 20:58

"Najbitnije za nas da smo igrali sa dosta energije, jer kao što zanet ova liga nije lako. Kontrolisali smo meč sa dosta različitih igrača i to je dobro za nas"

Partizan Mozzart Bet ubedljivo je pobedio Megu na premijeri ABA lige.

Tim Đoana Penjaroje bio je bolji rival od početka, pa do kraja utakmice, a Španac je u kratkom obraćanju posle utakmice istakao da je ovo bitna pobeda".
"Srećan sam zbog pobede na početku ABA lige. Čudna utakmica i teška bez navijača i sa ekipom koja igra sa puno energije i ima dosta talentovanih igrača. Najbitnije za nas da smo igrali sa dosta energije, jer kao što zanet ova liga nije lako. Kontrolisali smo meč sa dosta različitih igrača i to je dobro za nas", počeo je Penjaroja.

Izabrane vesti

Usledilo je pitanje o Itanu Tompsonu koji je večeras odigrao najbolju utakmicu u dresu Partizana i postigao 21 poen.
"Itan je veoma dobar igrač, ali nije lako igrati u Evropi. Potrebno mu je vreme da se prilagodi pravilima. Danas je igrao više i pomogao nam je da pobedimo", rekao je trener crno-belih.

Trener Mege Vule Avdalović imao je reči hvale za Partizan Mozzart Bet.
"Čestitke ekipi Partizana na zasluženoj pobedi, mislim da trenutno igraju jako dobro i teško je igrati protiv njih. Jako su dobra odbrambena ekipa na svim pozicijama i prejaka su ekipa. Nismo nešto preterano loše odigrali, borili smo se, ali nije bilo dovoljno. Bilo je i grešaka što je normalno, početak je i imamo mlad tim. Za prvu utakmicu je moglo bolje, ali nije neka preterana katastrofa. Tražićemo priliku protiv nekih slabijih ekipa", istakao je Avdalović posle meča.

tagovi

Vule AvdalovićKK MegaABA ligaPartizan Mozzart BetĐoan PenjarojaItan Tompson
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest