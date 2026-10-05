Đoan Penjaroja: Tompson je veoma dobar igrač, ali mu treba vremena da se privikne

Usledilo je pitanje o Itanu Tompsonu koji je večeras odigrao najbolju utakmicu u dresu Partizana i postigao 21 poen.

"Itan je veoma dobar igrač, ali nije lako igrati u Evropi. Potrebno mu je vreme da se prilagodi pravilima. Danas je igrao više i pomogao nam je da pobedimo", rekao je trener crno-belih.

Trener Mege Vule Avdalović imao je reči hvale za Partizan Mozzart Bet.

"Čestitke ekipi Partizana na zasluženoj pobedi, mislim da trenutno igraju jako dobro i teško je igrati protiv njih. Jako su dobra odbrambena ekipa na svim pozicijama i prejaka su ekipa. Nismo nešto preterano loše odigrali, borili smo se, ali nije bilo dovoljno. Bilo je i grešaka što je normalno, početak je i imamo mlad tim. Za prvu utakmicu je moglo bolje, ali nije neka preterana katastrofa. Tražićemo priliku protiv nekih slabijih ekipa", istakao je Avdalović posle meča.