Bivši kondicioni trener Čukaričkog i Blagojevićev saradnik opet u Kazahstanu
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 17:39
Branko Ćirić će od početka sledeće godine biti u stručnom štabu Šahtjora iz Karagandija, koji se vratio u elitni rang
Posrnuli velikan kazahstanskog fudbala, Šahtjor iz Karagandija, vratiće se sledeće godine u elitni rang. Tri kola pre kraja prvenstva obezbedio je prvo mesto u drugoj ligi i promociju, a ubrzo su iz kluba saopštili jednu novost. Srpski kondicioni trener Branko Ćirić, dugogodišnji saradnik Srđana Blagojevića, Ilije Stolice, Gorana Stanića i Igora Matića, pojačaće stručni štab Šahtjora za narednu sezonu.
Čelnici kluba iz Karagandija su saopštili da će, očekivano i opravdano, Andrej Finončenko ostati šef stručnog štaba i da će dobiti novi ugovor. Istom prilikom su obrazložili da će Ćirić biti njegov novi saradnik za narednu sezonu.
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Ovaj 43-godišnji trenera sa A licencom UEFA je već radio sa Blagojevićem u Kaspiju i Astani, a kasnije se u taj kazahstanski klub vratio i 2005. godine pod palicom Grigorija Babajana. Dakle, nije neznanac Kazahstancima.
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Između ta dva angažmana Ćirić je bio kondicioni trener u Čukaričkom, u priodu od leta 2023. do decembra 2024. godine. Ove sezone je radio u uzbekistanskom prvoligašu Andižanu, a sada se vraća u evropski fudbal.
Šahtjor Karagandi je dvostruki prvak Kazahstana, titule je uzeo 2011. i 2012. godine, a potom je 2013. podigao i nacionalni kup i superkup. Svoju zemlju je predstavljao u takmičenjima UEFA u devet sezona, a poslednji put smo ga gledali u kvalifikacijama za Ligu konferencije tokom leta 2021. godine. Tada je eliminisao rumunski FCSB i ukrajinski Kolos, ali ga je u plej-ofu zaustavio Makabi iz Tel Aviva. Posle toga je potpuno neočekivano ispao iz lige, a trebalo mu je malo više vremena da se vrati u elitu.
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