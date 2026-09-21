Bivši kondicioni trener Čukaričkog i Blagojevićev saradnik opet u Kazahstanu

Ovaj 43-godišnji trenera sa A licencom UEFA je već radio sa Blagojevićem u Kaspiju i Astani, a kasnije se u taj kazahstanski klub vratio i 2005. godine pod palicom Grigorija Babajana. Dakle, nije neznanac Kazahstancima.

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Između ta dva angažmana Ćirić je bio kondicioni trener u Čukaričkom, u priodu od leta 2023. do decembra 2024. godine. Ove sezone je radio u uzbekistanskom prvoligašu Andižanu, a sada se vraća u evropski fudbal.

Šahtjor Karagandi je dvostruki prvak Kazahstana, titule je uzeo 2011. i 2012. godine, a potom je 2013. podigao i nacionalni kup i superkup. Svoju zemlju je predstavljao u takmičenjima UEFA u devet sezona, a poslednji put smo ga gledali u kvalifikacijama za Ligu konferencije tokom leta 2021. godine. Tada je eliminisao rumunski FCSB i ukrajinski Kolos, ali ga je u plej-ofu zaustavio Makabi iz Tel Aviva. Posle toga je potpuno neočekivano ispao iz lige, a trebalo mu je malo više vremena da se vrati u elitu.

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