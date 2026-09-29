KRAJ: Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv 80:81
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uto. 29.09.26. | 22:09
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EVROLIGA, 2. kolo
Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv 80:81
/18:28, 17:17, 24:22, 21:14/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Džozef Bisang
Crvena zvezda: Motli 2, Džons 6, Miljenović 3, Vajler Beb 2, Batler 19, Karter 12, Dobrić 5, Izundu 5, Nvora 13, Odželej 4, Kremer, Moneke 9
Hapoel Tel Aviv: German 2, Blejkni 12, Brajant 18p + 10 sk, Kerington, Timor, Vejnrajt 5, Satoranski 8, Ledej 12, Odijase 8, Micić 11, Oturu 5
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