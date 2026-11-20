Subota, 16.00: (1,95) Čelsi (3,50) Lids (3,60)

Nije tajna među navijačima da Brejdi ima određenih simpatija prema Čelsiju. Bio je specijalni gost kluba prošle godine, kada je pod komandom Enca Mareske osvojeno prvo izdanje Svetskog klupskog prvenstva, pobedom nad Pari Sen Žermenom rezultatom 3:0. Tada je čak bio snimljen i kako slavi titulu sa ekipom. Ono što dodatno povećava njegovu nameru da se uključi u suvlasnički “pul” jeste prijateljstvo sa Bedadom Egbalijem.

Brejdi je odnedavno slobodan na fudbalskom tržištu, pošto je izašao iz Birmingema u koji je investirao avgusta 2023. godine. Bilo je to manje od godinu dana posle njegove druge penzije iz NFL-a, odnosno pošto je Tom Vagner preuzeo klub. Imao je tada važnu ulogu u realizaciji Amazonovog dokumentarca o klubu, kada je digao prašinu u javnosti pošto je pokrenuo pitanje o radnoj etici tadašnjeg trenera Vejna Runija.

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Tom Brejdi je takođe jedan od manjinskih vlasnika NFL tima Las Vegas Rejders, kada je uložio novac takođe sa Tomom Vagnerom.

Iz Čelsija nisu želeli javno da komentarišu navode da dolazi čuveni kvoterbek Nju Ingland Petriotsa i Tampa Beja.