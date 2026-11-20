Pre reprezentativne pauze, Brajton je savladao Brentford (2:0) i baš je nemački vezista dao gol iz penala, koji je pomogao Galebovima da se popnu na drugo mesto Premijer lige, odmah iza Arsenala. Gros je dao 35. prvenstveni gol za klub, u ukupno 257 nastupa u najvišem rangu engleskog fudbala tokom dva mandata. Uz to, zabeležio je i 52 asistencije. Sjajna statistika, koja prolazi malo ispod radara, a tek kako igra generalno, što se kaže na očnom testu, nikada ne biste rekli da ima 35 godina. Motor je ekipe i Brajton ne bi bio ovoliko dobar da njega nije bilo. Zato je red da kao jedan velikan ovog kluba ostane do kraja karijere baš tu.

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Uprkos godinama, Gros je započeo svih 17 utakmica ove sezone u svim takmičenjima, i sakupio je 1.436 minuta na terenu. To je 115 minuta više od 28-godišnjeg francuskog štopera, koji sada igra na poziciji levog beka - Olivijea Boskaljija, jedinog drugog igrača Brajtona koji je započeo svaku utakmicu. Menadžer i njegov sunarodnik, Fabijan Hirceler, smatra da je Grosova najveća vrlina to što je "društveni lider".

Tako može da se kaže u bukvalnom prevodu, a evo kako je to objasnio šef stručnog štaba Brajtona.

"Kada to kažem, mislim na to da on povezuje različite generacije, a u našem timu imamo igrače različitih generacija. On povezuje različite nacionalnosti, a u ekipi imamo mnogo igrača iz različitih zemalja. Veoma se dobro prilagođava različitim ličnostima i uspeva da pronađe zajednički jezik sa svakim pojedincem. To je nešto što ne smemo da potcenimo i upravo zbog toga je toliko vredan, jer svima pomaže da razumeju šta je potrebno da bi bili uspešni. Nije važno da li imate 19 ili 20 godina, da li imate 27 ili 32, niti odakle dolazite, sve se svodi na naše standarde. On je sjajan čovek koji postavlja standarde i čuvar je klupske kulture, zajedno sa Džejsonom Stilom i Luisom Dankom. Oni mnogo pomažu u održavanju tih principa i to je njegov najveći doprinos. Naravno, možemo da govorimo o svim njegovim golovima, asistencijama i fudbalskom razumevanju igre, ali njegova uloga čoveka koji povezuje ekipu van terena izuzetno je vredna", rekao je Hirceler.