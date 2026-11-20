Takve tvrdnje izazvale su burnu reakciju Ševčenka, koji je odlučno stao u odbranu zaposlenih u nacionalnom savezu. Nekadašnji napadač Milana i Čelsija tvrdi da je savez sproveo sve neophodne provere, ali da nije pronađen nijedan dokaz koji bi potvrdio Mudrikove optužbe.

Međutim, Ševčenko se nije zaustavio na demantiju. Iznoseći svoju verziju događaja, optužio je predstavnike ukrajinskog reprezentativca da su pokušali da pronađu osobu koja bi preuzela odgovornost za doping skandal.

"Mudrikovi predstavnici su se u više navrata obraćali savezu sa zahtevom da pronađemo zaposlenog koji bi preuzeo krivicu za prisustvo meldonijuma u njegovom uzorku. Takav predlog o podmetanju potpuno je suprotan našim principima", izjavio je Ševčenko.

Predsednik ukrajinskog saveza smatra da je nedopustivo da se odgovornost prebacuje na ljude protiv kojih ne postoje dokazi, zbog čega je od fudbalera zatražio da potkrepi svoje tvrdnje ili javno prizna da je pogrešio.

"To su neutemeljene optužbe protiv ljudi koji svoj posao obavljaju pošteno i profesionalno. Ukoliko Mihajlo ima dokaze, neka ih predstavi. Ako ih nema, očekujem da javno povuče svoje izjave i izvini se", bio je kategoričan Ševčenko.