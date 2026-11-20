Ogorčeni Ševčenko izneo prljav veš: Mudrikovi ljudi tražili da nekom podmetnemo uzorak za doping-test
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 18:14
Najpre je Mudrik rekao da je meldonijum mogao da unese samo u Ukrajini, a onda se Ševčenko naljutio i odgovorio pozajmljenom igraču Totenhema
Doping afera Mihajla Mudrika, koja je mesecima potresala ukrajinski fudbal, dobila je novi nastavak, a ovog puta u njenom središtu našli su se sam fudbaler i legendarni Andrej Ševčenko. Predsednik Fudbalskog saveza Ukrajine oštro je reagovao na tvrdnje krilnog napadača Čelsija da je za njegov pozitivan doping test odgovorno medicinsko osoblje ukrajinske reprezentacije, iznevši pritom ozbiljne optužbe na račun Mudrikovih predstavnika.
Mudrik, koji trenutno nastupa za Totenhem kao pozajmljeni fudbaler Čelsija, nedavno je izjavio da je zabranjena supstanca meldonijum mogla da dospe u njegov organizam isključivo tokom boravka u reprezentaciji Ukrajine.
"Za supstancu meldonijum ranije nisam ni čuo. U moj organizam mogla je da dospe samo u Ukrajini. U Engleskoj takve supstance nema", poručio je 25-godišnji fudbaler.
Izabrane vesti
Takve tvrdnje izazvale su burnu reakciju Ševčenka, koji je odlučno stao u odbranu zaposlenih u nacionalnom savezu. Nekadašnji napadač Milana i Čelsija tvrdi da je savez sproveo sve neophodne provere, ali da nije pronađen nijedan dokaz koji bi potvrdio Mudrikove optužbe.
Međutim, Ševčenko se nije zaustavio na demantiju. Iznoseći svoju verziju događaja, optužio je predstavnike ukrajinskog reprezentativca da su pokušali da pronađu osobu koja bi preuzela odgovornost za doping skandal.
"Mudrikovi predstavnici su se u više navrata obraćali savezu sa zahtevom da pronađemo zaposlenog koji bi preuzeo krivicu za prisustvo meldonijuma u njegovom uzorku. Takav predlog o podmetanju potpuno je suprotan našim principima", izjavio je Ševčenko.
Predsednik ukrajinskog saveza smatra da je nedopustivo da se odgovornost prebacuje na ljude protiv kojih ne postoje dokazi, zbog čega je od fudbalera zatražio da potkrepi svoje tvrdnje ili javno prizna da je pogrešio.
"To su neutemeljene optužbe protiv ljudi koji svoj posao obavljaju pošteno i profesionalno. Ukoliko Mihajlo ima dokaze, neka ih predstavi. Ako ih nema, očekujem da javno povuče svoje izjave i izvini se", bio je kategoričan Ševčenko.
Posebno zanimljiv detalj odnosi se na ponašanje Čelsija nakon Mudrikovog dolaska u London. Ševčenko je otkrio da je engleski klub svojevremeno poslao zvaničan dopis ukrajinskom savezu, zahtevajući da reprezentativno medicinsko osoblje njegovom fudbaleru tokom okupljanja ne daje nikakve lekove.
Prema rečima prvog čoveka ukrajinskog fudbala, savez je taj zahtev u potpunosti poštovao. Selektor Serhij Rebrov čak je dozvolio Mudriku da tokom reprezentativnih obaveza sa njim rade dvojica ličnih stručnjaka, kako bi se izbegle eventualne nedoumice u vezi sa njegovim zdravstvenim tretmanom.
Podsetimo, Mudrik je zbog pozitivnog testa na meldonijum prvobitno dobio četvorogodišnju zabranu nastupanja. Ipak, nakon žalbenog postupka i dogovora sa nadležnim fudbalskim i antidoping organima, u julu 2026. godine ponovo je stekao pravo da igra. Čelsi mu je od samog početka afere pružao javnu podršku.
Iako je ukrajinski reprezentativac u međuvremenu dobio priliku da nastavi karijeru, očigledno je da kontroverza oko njegovog doping slučaja nije završena. Naprotiv, posle najnovijih međusobnih optužbi, sukob između Mudrika i rukovodstva ukrajinskog saveza prerastao je u otvoreni obračun, u kom se više ne postavlja samo pitanje porekla zabranjene supstance, već i pokušaja da se odgovornost prebaci na druge.