Odrađena sudijska ekspertiza meča u Subotici: Arbitri ispravnu odluku doneli u 85% slučajeva
Vreme čitanja: 1min | pon. 26.10.26. | 21:48
Ekipa iz Subotice dobila zvaničan dokument od ABA lige
Košarkaši Spartaka iz Subotice pretrpeli su poraz od Partizana u dramatičnoj završnici 5. kola ABA lige, a odmah nakon poslednjeg zvuka sirene podigla se velika prašina. Trener Subotičana Vlada Jovanović, kao i čelnici kluba, nisu skrivali nezadovoljstvo deliocima pravde, zbog čega je Spartak zvanično zatražio ekspertsku analizu suđenja od ABA lige.
Portal Mozzart Sport imao je uvid u zvanični izveštaj sudijske komisije, koji ističe da su arbitri odradili posao na visokom nivou i da njihove odluke nisu imale nikakav uticaj na konačan rezultat utakmice.
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Prema detaljnoj analizi po četvrtinama, suđenje je evaluirano kroz 83 odluke tokom čitavog susreta:
U prvoj deonici sudije su donele 25 odluka, od kojih je 20 bilo ispravno, uz pet grešaka (80% preciznosti). Druga četvrtina donela je napredak u arbitriranju – od 16 odluka, čak 14 je bilo tačno (87,5%). Sudijski tim je bio najneprešniji u trećem kvartalu, gde je od 23 odluke pogrešio samo dva puta, ostvarivši procenat uspešnosti od visokih 91,3%. U poslednjoj, odlučujućoj četvrtini, zabeleženo je 19 odluka, od kojih je 16 bilo ispravnih (84,2%).
Posebna pažnja posvećena je samom finišu utakmice. Analiza poslednja dva minuta meča (L2M) pokazala je besprekornu preciznost deliaca pravde – od šest donetih odluka u ključnim momentima, svih šest je bilo 100% tačno.
Kada se podvuče crta, ukupna preciznost suđenja na utakmici iznosila je 85,75%, što je zvanično ocenjeno kao "iznad proseka" (Above Average).