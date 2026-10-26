Odrađena sudijska ekspertiza meča u Subotici: Arbitri ispravnu odluku doneli u 85% slučajeva

Prema detaljnoj analizi po četvrtinama, suđenje je evaluirano kroz 83 odluke tokom čitavog susreta:

U prvoj deonici sudije su donele 25 odluka, od kojih je 20 bilo ispravno, uz pet grešaka (80% preciznosti). Druga četvrtina donela je napredak u arbitriranju – od 16 odluka, čak 14 je bilo tačno (87,5%). Sudijski tim je bio najneprešniji u trećem kvartalu, gde je od 23 odluke pogrešio samo dva puta, ostvarivši procenat uspešnosti od visokih 91,3%. U poslednjoj, odlučujućoj četvrtini, zabeleženo je 19 odluka, od kojih je 16 bilo ispravnih (84,2%).

Posebna pažnja posvećena je samom finišu utakmice. Analiza poslednja dva minuta meča (L2M) pokazala je besprekornu preciznost deliaca pravde – od šest donetih odluka u ključnim momentima, svih šest je bilo 100% tačno.

Kada se podvuče crta, ukupna preciznost suđenja na utakmici iznosila je 85,75%, što je zvanično ocenjeno kao "iznad proseka" (Above Average).