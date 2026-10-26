Derbi u senci pariskih nereda i londonskog glamura nije opravdao očekivanja: Majulu prekinuo uspavanku

Lion je ostao na deobi trećeg mesta sa Monakom. Obe ekipe imaju dva boda manje od Parižana, a jedan od Rena.

Zbog skupog ceha pobede nad Barselonom (4:2) morao je Luis Enrike da pravi nekoliko promena za večerašnju utakmicu. Čak trojica igrača povređena su u tom meču Lige šampiona, pa nije mogao da računa na kapitena Markinjosa, sjajnog Usmana Dembelea, koji je otputovao u London da nekome preda prošle godine osvojenu Zlatnu loptu, van stroja će do kraja sezone biti Hviča Kvarachelija, a večeras je ponovo morao da pauzira Nuno Mendeš. Ima, ipak, PSŽ dovoljno kvalitetan igrački kadar da nadomesti odsustva na adekvatan način.

Pokazali su to Seni Majulu i Mika Godts. Obojica su ušli s klupe, zajedno sa Lukasom Ernandezom desetak minuta po povratku timova sa odmora, a sjajnim udarcima sa ivice kaznenog doneli su pobedu Pari Sen Žermenu. Mogla je ona da bude i nešto ubedljivija da su domaćini bili koncentrisaniji u završnici, posebno tokom prvog poluvremena. Drugo je do pogodaka bilo prilično nezanimljivo, a na svaki iole ozbiljan pokušaj gostiju uspešno je intervenisao Matvej Safonov.