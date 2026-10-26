Derbi u senci pariskih nereda i londonskog glamura nije opravdao očekivanja: Majulu prekinuo uspavanku
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 22:31
PSŽ kao domaćin savladao Olimpik Lion sa 2:0
Dok se na ulicama Pariza demonstranti tuku sa policijom, a u Londonu elita svetskog fudbala uživa na ceremoniji dodele Zlatne lopte, fudbaleri Pari Sen Žermena i Olimpika iz Liona morali su da odigraju derbi osmog kola i kompletnog francuskog prvenstva.
Utakmica je prvobitno zakazana za nedelju, ali je iz bezbednosnih razloga zbog dešavanja tokom masovnih protesta pomerena za dan kasnije. Da li je to uticalo na koncentraciju igrača, da li su im misli bile usmerene na neko drugo mesto, tek i jedni i drugi odigrali su vrlo slab meč. Domaćini, ipak, dovoljno dobro za tri boda i osmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima. Golovi Senija Majulua u 72. i Mike Godtsa u 84. minutu doneli su dvostrukom uzastopnom prvaku Evrope 2:0 i proboj na prvo mesto Lige 1.
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Lion je ostao na deobi trećeg mesta sa Monakom. Obe ekipe imaju dva boda manje od Parižana, a jedan od Rena.
Zbog skupog ceha pobede nad Barselonom (4:2) morao je Luis Enrike da pravi nekoliko promena za večerašnju utakmicu. Čak trojica igrača povređena su u tom meču Lige šampiona, pa nije mogao da računa na kapitena Markinjosa, sjajnog Usmana Dembelea, koji je otputovao u London da nekome preda prošle godine osvojenu Zlatnu loptu, van stroja će do kraja sezone biti Hviča Kvarachelija, a večeras je ponovo morao da pauzira Nuno Mendeš. Ima, ipak, PSŽ dovoljno kvalitetan igrački kadar da nadomesti odsustva na adekvatan način.
Pokazali su to Seni Majulu i Mika Godts. Obojica su ušli s klupe, zajedno sa Lukasom Ernandezom desetak minuta po povratku timova sa odmora, a sjajnim udarcima sa ivice kaznenog doneli su pobedu Pari Sen Žermenu. Mogla je ona da bude i nešto ubedljivija da su domaćini bili koncentrisaniji u završnici, posebno tokom prvog poluvremena. Drugo je do pogodaka bilo prilično nezanimljivo, a na svaki iole ozbiljan pokušaj gostiju uspešno je intervenisao Matvej Safonov.
LIGA 1 - 8. KOLO
Petak
Brest - Nica 1:2 (1:0)
/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/
Subota
Lans - Pariz 2:1 (0:1)
/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/
Nedelja
Monako - Lil 1:1 (0:1)
/Diop 74 - Embape 24/
Olimpik Marselj - Avr 4:3 (2:0)
/Igan Rajli 5, Vea 33, Paišao 50, Abdeli 55 - Madža pen 77, 89, Endijaje 86/
Okser - Le Man 1:1 (0:0)
/Arčer 56 - Buade 48/
Anže - Lorijen 0:0
Tuluz - Troa 0:0
Ren - Strazbur 3:0 (2:0)
/Dija 34, Šimanski 41, 61/
Ponedeljak
PSŽ - Olimpik Lion 2:0 (0:0)
/Majulu 72, Godts 84/