Jamal treći put zaredom najbolji mladi igrač sveta, odmah poručio: Ovo ste morali da date Kubarsiju

A da mu treći uzastopni trofej za najboljeg mladog igrača sveta nije doneo veliku euforiju, moglo se naslutiti i iz njegovog obraćanja po izlasku na binu. Umesto da govori isključivo o sopstvenom uspehu, Jamal je pažnju odmah usmerio na saigrača iz Barselone.

"Zahvaljujem svom klubu i reprezentaciji. Međutim, ovaj trofej ste morali da date Pauu Kubarsiju“, izjavio je mladi španski napadač.

Legendarni Tijeri Anri potom ga je upitao da li je baš ovo nagrada koju je želeo da ponese kući iz Londona, a Jamal je odgovorio bez mnogo razmišljanja.

"Ne, želim sve trofeje! Ali ovaj bih voleo da je pripao Pauu Kubarsiju", poručio je devetnaestogodišnjak.

Jamal je tako treći put zaredom proglašen najboljim mladim fudbalerom sveta, ostavivši iza sebe konkurenciju u kojoj su se, pored Kubarsija, našli Kerim Alajbegović, Ajub Buadi, Jan Diomande, Lenart Karl, Eli Žunior Krupi, Johan Manzambi, Ibrahim Maza i Voren Zair Emeri.

I dok je prvo priznanje večeri već završilo u rukama Barseloninog dragulja, ostaje da se vidi kome će pripasti glavna nagrada. Jamal bi svakako radije zamenio tri trofeja Kopa za jednu Zlatnu loptu, ali će, po svemu sudeći, na ostvarenje tog sna morati još da sačeka.