Nije moglo drugačije posle svetske titule: De La Fuente najbolji trener sveta u 2026.

De la Fuente je u konkurenciji za nagradu nadmašio Mikela Artetu, Unaija Emerija, Vensana Kompanija i Luisa Enrikea, a priznanje mu je na svečanoj ceremoniji uručio nekadašnji trener Liverpula, Čelsija i Real Madrida Rafael Benitez.

Pre nego što se popeo na pozornicu, španski selektor srdačno je zagrlio Jamala, jednog od najvažnijih aduta u pohodu na svetsku titulu, a zatim održao govor u kom je posebnu pažnju posvetio zajedništvu.

"Izvinjam se, pošto moj engleski nije dobar, pa ću govoriti na španskom. Velika mi je čast što primam ovu nagradu. Svi nominovani učinili su više nego dovoljno da je zasluže. Ovo nije individualno priznanje, već nagrada za čitav tim. Timski rad nas čini nepobedivima. Ovo je velika čast“, poručio je De la Fuente preko prevodioca.

Ceremoniju je obeležio i izostanak Vensana Kompanija, trener Bajerna, koji nije mogao da doputuje u London zbog zdravstvenih problema. Belgijskom stručnjaku pozlilo je posle treninga bavarskog velikana, a voditelj svečanosti Tijeri Anri uputio mu je želje za brz oporavak.

Za španski fudbal ovo je još jedno veče za pamćenje. Posle osvajanja Mundijala, De la Fuente dobio je i zvaničnu potvrdu izuzetnog rada na klupi nacionalnog tima, dok je njegov izabranik Lamin Jamal prethodno treću godinu uzastopno poneo trofej za najboljeg mladog fudbalera sveta.