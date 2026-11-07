Stade Bilbao, a činilo se da ima rešen meč (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | sub. 07.11.26. | 20:33
Osasuna izvukla bod u poslednjem minutu
Prizemljenje. I to u komšiluku, tamo gde redovno osvaja bodove. Bilbao je zaustavljen, pa put ka Evropi odjednom ne deluje tako komotno kao što se činilo posle ubedljivog trijumfa nad Hetafeom i pobede u derbiju nad Sosijedadom. Ekipa Edina Terzića želi da se vrati na međunarodnu scenu, jer je ove sezone tamo nema, ali moraće da igra daleko uverljivije nego u pretposlednjoj utakmici subotnjeg programa 12. kola La Lige, jer je stala tamo gde obično dopisuje bodove.
Ruku na srce, dopisala je jedan i sada, ali joj je to malo i sigurno je razočarana, pošto je pet minuta pre kraja stekla prednost, ali je u poslednjem trenutku ostala bez dva projektovana boda – 1:1.
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Dugo je gost tražio način kako da otvori bravu ekipe na čije se kormilo pre nekoliko sedmica opet vratio Jagoba Arasate i kome je saradnik naš Darko Brašanac. U prvom delu je pogodio stativu preko Aleksa Berengera, u drugom mu je poništen gol Ojana Sanseta zbog ofsajda, ali je treća bila sreća. I to posle kontre koju je okončao Niko Vilijams na dodavanje brata Injakija. Pet minuta pre kraja, kada se činilo da je Osasuna sposobna da preživi zahtevnu utakmicu i osvoji makar bod, Bilbao ju je kaznio praktično iz njenog poseda. Domaćin je izveo slobodan udarac, lopta je pala ispred Asijera Osambele koji je nije očistio kako je želeo, usledio je munjeviti protivudar, Injaki je protutnjao desnom stranom i poslužio brata, Nikov šut je ukrotio Aitor Fernandes, ali je iz odbitka reprezentativac Španije pogodio mrežu.
Delovalo je da je tako rešen napet meč i da će Atletik Bilbao opet pobediti na El Sadaru, gde istorijski dobro prolazi, jer samo na Mendizorozi, Valjekasu i Sijudad de Valensiji ima više pobeda u La Ligi. Čak su novinari stavljali tačku na izveštaje, slali ih redakcijama, a onda ih je Alehandro Katena naterao da u mejlu kliknu na – cancel!
Visoki štoper je u završnim trenucima meča otišao u kazneni prostor rivala da pokuša da sačeka neki centaršut, ali se ispostavilo da je bio u pravom trenutku na pravom mestu posle ubacivanja sa desne strane, loše procene golmana Unaija Simona i bizarne intervencije Emerika Laporta. U tom karambolu, lopta je pala pred Katenu, a on je pogodio mrežu i tako sprečio treći uzastopni poraz Osasune, koja je ipak ostala iznad opasne zone.
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
Espanjol - Deportivo 0:0
Osasuna - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)
/Katena 90 - Niko Vilijams 85/
21.00: (9,50) Valensija (6,00) Real Madrid (1,28) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,20) Elče (3,90) Betis (2,10) MOZZART RELAX
16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama