Stade Bilbao, a činilo se da ima rešen meč (VIDEO)

Prizemljenje. I to u komšiluku, tamo gde redovno osvaja bodove. Bilbao je zaustavljen, pa put ka Evropi odjednom ne deluje tako komotno kao što se činilo posle ubedljivog trijumfa nad Hetafeom i pobede u derbiju nad Sosijedadom. Ekipa Edina Terzića želi da se vrati na međunarodnu scenu, jer je ove sezone tamo nema, ali moraće da igra daleko uverljivije nego u pretposlednjoj utakmici subotnjeg programa 12. kola La Lige, jer je stala tamo gde obično dopisuje bodove.

Ruku na srce, dopisala je jedan i sada, ali joj je to malo i sigurno je razočarana, pošto je pet minuta pre kraja stekla prednost, ali je u poslednjem trenutku ostala bez dva projektovana boda – 1:1.