Pariz se namučio pred Partizan Mozzart Bet: Gledao porazu u oči, ali preživeo dramu i popravio raspoloženje

Košmaran početak u Evropi, mnogo bolji u prvenstvu. Pariz je trijumfalno započeo sezonu u francuskom prvenstvu pošto je u prvom kolu kao gost savladao Nansi, napravivši dobru uvertiru pred okršaj sa Partizan Mozzart Betom u prestonici Francuske u utorak – 78:73.

Debakl od Panatinaikosa je arhiviran, ali pitanje je hoće li i koliko Maksim Lefevr moći da bude zadovoljan onim što je večeras video na severoistoku Francuske. Jer Pariz je protiv redovne mušterije, koju je dobio u pet od poslednjih šest duela i pride joj svaki put ubacio više od 100 poena, na sedam i po minuta do kraja imao dvocifren zaostatak, gledao porazu u oči, da bi zahvaljujući čeličnoj odbrani u završnici nekako uspeo da režira preokret.