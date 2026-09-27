Pariz se namučio pred Partizan Mozzart Bet: Gledao porazu u oči, ali preživeo dramu i popravio raspoloženje
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 18:57
Francuski tim teškom mukom savladao Nansi na startu domaćeg šampionata
Košmaran početak u Evropi, mnogo bolji u prvenstvu. Pariz je trijumfalno započeo sezonu u francuskom prvenstvu pošto je u prvom kolu kao gost savladao Nansi, napravivši dobru uvertiru pred okršaj sa Partizan Mozzart Betom u prestonici Francuske u utorak – 78:73.
Debakl od Panatinaikosa je arhiviran, ali pitanje je hoće li i koliko Maksim Lefevr moći da bude zadovoljan onim što je večeras video na severoistoku Francuske. Jer Pariz je protiv redovne mušterije, koju je dobio u pet od poslednjih šest duela i pride joj svaki put ubacio više od 100 poena, na sedam i po minuta do kraja imao dvocifren zaostatak, gledao porazu u oči, da bi zahvaljujući čeličnoj odbrani u završnici nekako uspeo da režira preokret.
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Pariz je sa dve vezane trojke u finišu prve četvrtine stekao prvu osetniju prednost, početkom drugog kvartala otišao i na maksimalnih osam poena prednosti. Ipak, ona je vrlo brzo počela da se topi, ponajviše jer je gostima zatajilo jedno od najjačih oružja – šut za tri poena.
Pogodili su samo jednu od 16 trojki u drugoj i trećoj četvrtini, što su košarkaši Nansija, predvođeni večeras sjajnim Kevinom Marsiljon Noleom, i te kako umeli da kazne. Ne samo da su preokrenuli rezultat, već su ozbiljno koračali ka pobedi. Imali su na nepunih sedam i po minuta do kraja meča deset poena prednosti, ali su se košarkaši Pariza na vreme dozvali pameti.
Kada ih već nije išao šut, zategli su odbranu, pa su u poslednja nešto manje od četiri minuta rivalu dozvolili samo dva poena, što je ispostavilo ključnim za pobedu. Njoj je najviše doprineo Nadir Hifi, koji je sa 23 poena bio najefikasniji pojedinac utakmice. Pratio ga je Džered Roden sa 15, dok je Ti Džej Voren ubacio je jedan manje uz šest skokova. Na drugoj strani blistao je pomenuti Marseljon Noleo sa 20 poena, sedam skokova i samo dva promašaja iz igre (7/9).