Olimpijakos i Panatinaikos u borbi za pojačanje: Na meti bek Dalasa
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 17:51
Grčki velikani prate Džona Pulakidasa, koji je u procesu dobijanja grčkog pasoša
Grčki velikani ovog leta veoma su aktivni na tržištu, a sada bi mogli da uđu i u direktnu borbu za istog igrača. Olimpijakos je bacio oko na šutera Dalas Maveriksa Džona Pulakidasa, a celu situaciju prati i Panatinaikos, koji bi takođe želeo da ga vidi u svojim redovima.
Dodatan značaj interesovanju grčkih timova daje njegovo poreklo. Bek je već u procesu dobijanja grčkog pasoša, pa bi se u nacionalnom prvenstvu vodio kao domaći igrač, što ga čini još privlačnijom opcijom za oba kluba.
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Ipak, Pulakidas za sada ne pokazuje nameru da napusti Sjedinjene Američke Države. Pre eventualnog odlaska u Evropu želi da odigra još najmanje jednu sezonu u Dalasu, sa kojim ima dvosmerni ugovor, i pokuša da se izbori za svoje mesto u najjačoj ligi sveta. To, međutim, neće sprečiti večite rivale da nastave pomno da prate njegovu situaciju.
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Prethodne sezone debitovao je u NBA ligi u dresu Dalasa i na 13 utakmica prosečno beležio 8,8 poena i 2,3 skoka, uz odličnih 40,3 posto šuta za tri poena. Odigrao je i sedam utakmica za razvojni tim Maveriksa, gde je imao prosek od 13,9 poena, 4,9 skokova i 2,4 asistencije, uz 42,2 posto uspešnosti iza linije za tri.
Dobijanje grčkog pasoša otvorilo bi mu još jedna vrata, pošto bi Pulakidas stekao pravo nastupa i za reprezentaciju Grčke. Košarkaš rođen u Ilinoisu već je istakao želju da u budućnosti obuče dres zemlje iz koje vuče korene.