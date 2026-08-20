Olimpijakos i Panatinaikos u borbi za pojačanje: Na meti bek Dalasa

Ipak, Pulakidas za sada ne pokazuje nameru da napusti Sjedinjene Američke Države. Pre eventualnog odlaska u Evropu želi da odigra još najmanje jednu sezonu u Dalasu, sa kojim ima dvosmerni ugovor, i pokuša da se izbori za svoje mesto u najjačoj ligi sveta. To, međutim, neće sprečiti večite rivale da nastave pomno da prate njegovu situaciju.

20.00: (2,30) Srbija (13,5) Francuska (1,85)

Prethodne sezone debitovao je u NBA ligi u dresu Dalasa i na 13 utakmica prosečno beležio 8,8 poena i 2,3 skoka, uz odličnih 40,3 posto šuta za tri poena. Odigrao je i sedam utakmica za razvojni tim Maveriksa, gde je imao prosek od 13,9 poena, 4,9 skokova i 2,4 asistencije, uz 42,2 posto uspešnosti iza linije za tri.

Dobijanje grčkog pasoša otvorilo bi mu još jedna vrata, pošto bi Pulakidas stekao pravo nastupa i za reprezentaciju Grčke. Košarkaš rođen u Ilinoisu već je istakao želju da u budućnosti obuče dres zemlje iz koje vuče korene.