PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Smeš li da koketiraš uz Azure i Mozzart RELAX?
Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 10:54
Pročitajte nekoliko predloga za 28. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Reprezentacija Turske važila je za jednu od onih koje bi mogle da iznenade na prethodnom SP, ali je završila kao jedno od najvećih razočaranja, što je opet bolje od učinka Azura. Mada su nas Italijani navikli na sve dajemo im prednost. I, što je najvažnije ovde smo sigurniji u tip u pokušaju zato što ga podržava Mozzart RELAX, koji će potencijalno zaokružiti dvojku, ukoliko Azuri povedu sa dva gola razlike, pa makar Turci i izjednačili, ili čak u nekom ludom spletu okolnosti preokrenuli rezultat.
Konačan ishod
Ukrajincima je već svejedno da li su domaćini ili gosti, a ovo je protivnik sa kojim su retko imali problema i kog bi trebalo da savladaju i na Marsu. Njihovi poslednji okršaji nisu bili efikasni, ali mi ipak mislimo da bi ovde igra 2-4 mogla da završi posao. Uzgred, za neke druge varijante ako vam se motaju po glavu, Mozzart RELAX je tu da vam tipovanje učini ležernijim. Mislimo na igre tipa konačnog ishoda, gde mi više naginjemo ka dvojci koja nam je u suštini i bila u razmatranju kao jedna od mogućih opcija za režim "vredi probati".
Ukupno golova
Severna Irska je još jedna selekcija iz Ujedinjenog Kraljevstva koja poslednjih godina igra odlično na svom terenu. Iako Mađari umeju da budu nezgodni na strani usudićemo se da vam preporučimo keca ako ste hrabri, a ako se ne slažete odaberite 0-2, što će u ovom slučaju i biti naš prvi izbor. U svakom slučaju, odluka je na vama, a mi smo se ipak opredelili da odigramo na malo golova, pa šta bude.
Ukupno golova
Na njihovim međusobnim okršajima obično dolaze kečevi, međutim, Bosanci su u kvalifikacijama za SP 2026. slavili i u Zenici (3:1) i u Bukureštu (1:0) zbog čega nas ništa ne bi iznenadilo. Najbolje je da pokušate sa GG. Ovo nam zvuči interesantno, ne samo kao realna opcija, već i sigurnosnog Mozzart RELAX pojasa, koji će potencijalno predloženu igru zaokružiti u slučaju da gol padne do 10. minuta utakmice. To je definitivno u ovom momentu mnogo više od klasičnog džentlmenskog sporazuma, tako da je na vama da odlučite da li ste voljni da zaigrate uz olakšicu koja praćenje meča može da učini skroz opuštenim.
Oba tima daju gol
Rivali su slično rangirani, a i poslednji rezultati su im slični, no, postoji veoma bitna razlika među njima - Šveđani su pomenute rezultate zabeležili na Mundijalu, na koji su se plasirali savladavši Poljake u plej-ofu. Gađajte keca uz Mozzart RELAX olakšicu, naravno kao tip u pokušaju i nadajte se prolasku zaista ozbiljno velike kvote.
Konačan ishod
Urugvajci prolaze kroz ogroman krizni period, pa su u pokušaju da prodrmaju ekipu nedavno na klupu doveli legendarnog Dijega Forlana. Ipak, pred slavnim napadačem je izuzetno težak zadatak da preko noći preokrene situaciju. Urugvaj je u očajnoj seriji od osam utakmica bez pobede, a prekid tog crnog niza tražiće protiv izuzetno neugodne Južne Koreje. Azijska selekcija se nalazi u potpuno suprotnoj formi – igraju sa mnogo samopouzdanja i slavili su u četiri od poslednjih šest mečeva, zbog čega u ovaj duel ulaze opuštenije. Verujemo da Koreja može do gola, a vi ako imate i druge ideje, opustite se, jer tu je Mozzart RELAX.
Tim 1 daje gol
Kec na Proleter je za izbegavanje prvenstveno zbog njihove sklonosti ka remijima, čak i u mečevima gde su autsajderi (poput nedavnih 1:1 protiv TSC-a na Karađorđevom parku). Ekipa ima hroničan problem sa zatvaranjem utakmica kada ima prednost, pa učestali nerešeni ishodi drastično umanjuju vrednost i opravdanost opklade na čistu pobedu domaćina. S obzirom na sve, mi smo ovde doneli odluku da postavimo rampu, i definitivno da ne predložimo da odigrate na konačan ishod.
Konačan ishod
Kasteljon ima šifru za goste, s obzirom da su ih pobedili triput uzastopno, na sve to, lideri su na tabeli, nemaju poraz, dok Leganes još uvek igra po sistemu toplo-hladno. Mečeve ova dva tima ne karakteriše puno golova, teško da će sad biti drugačije. Naša odluka da zaigramo na 3+ opravdana je navedenim, a mi smo voljni i da je podržimo zbog neviđene olakšice, odnosno Mozzart RELAX pravila zbog kog će ovaj tip biti zaokružen zbog eventualnog gola do 10. minuta, ili dva postignuta do 30. Dakle, ukoliko se ovo desi, pa posle zavlada tišina, naših 3+ prolaze, što važi jedino u Mozzartu.
Ukupno golova