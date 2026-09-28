Van Bomel preti: Belgija želi da dominira i protiv Francuske

Doduše, tim Zinedina Zidana je u Belgiju došao bez kapitena, napadača Kilijana Embapea, koji je povredio koleno na gostovanju Turskoj.

Za razliku od mnogih drugih timova, koji bi svakako odahnuli zbog toga što je protivnik slabiji za tako važnog igrača, selektor Belgije Mark van Bomel ističe da mu je jako žao što Embapea neće biti na ovom susretu A Lige nacija.

"Šteta je što Embape nije ovde. Uvek želim da vidim na terenu najbolje igrače. Stvarno je šteta što ga neće biti. Ne znam detalje povrede, ali to je gubitak i za njega i Real Madrid. Stvarno bih voleo da je ovde", podvukao je novi selektor Belgije.

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Kao igrač, Van Bomel je u dresu Barselone vodio bitke protiv Zidana dok je sadašnji selektor Francuza igrao za Real Madrid.

"Posebna je čast voditi tim protiv nikog kao što je on. Bio je izuzetan fudbaler i igrao sam jednom protiv njega, u El Klasiku. Ako dribling dobije ima po vama, onda mora da ste uradili nešto vraški dobro. I posle, kao trener. On je jako dobar trener, to je svima jasno", dodao je Van Bomel.

Selektor Crvenih đavola čini se da je jasno definisao kako želi da igra tim koji je nedavno preuzeo. Napadački, sa mnogo intenziteta.

"Svoju selektorsku misiju počeo sam u prošli ponedeljak naglašavajući značaj intenziteta i želje za radom. Ta ideja mora da ostane. Naravno, uvek morate da uzmete u obzir i kvalitet protivnika, ali to ne menja naš stil igre. Ako vas dobiju u jednoj situaciji, nije problem sve dok svako zna šta je njegov deo posla", kaže Van Bomel.

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U meču sa Italijanima posebno se istakao Mika Godts, Van Bomel ističe da je veoma važno da u svom timu ima takvog igrača.

"Stopostotno sam zadovoljan iako, naravno, još možemo da napredujemo. Tri dana smo radili na sistemu 4-3-3, možda protiv Italije nismo prikazali top igru, ali smo u prvom poluvremenu imali kontrolu. Italija nas je potom pritisla i Sene Lamens je imao neverovatnu odbranu. Uz promene, vratili smo kontrolu i prelep gol Lukebekija je sve zapečatio, kao što je uradio na San Siru protiv Milana. Nemamo samo 11 startera, svako može da pravi razliku. Neki nisu imali ni punih 90 minuta u nogama. Godts je imao izuzetno izdanje, rekao sam mu da uvek ide na igrače i pokuša nešto da uradi. Teško je držati taj tempo 90 minuta, posebno na međunarodnom nivou, ali nadamo se da ćemo zadržati momentum što je duže moguće", dodao je selektor Belgijanaca.