Ono kada iskuliraš Kristijana Ronalda

U 77. minutu sevnula je kontra Al Nasra, a u situaciji Dva na jedan sa golmanom rivala našli su se Kingsli Koman i Ronaldo . Lopta je bila u nogama Francuza koji je bio nešto iskosa i objektivno gledano imao portugalskog veterana u dosta boljoj poziciji. Koman je odlučio da "iskulira" Ronalda i ne prosledi mu pas za laku egzekuciju i njegov 981. gol u karijeri, već je pogotkom sam završio akciju.

Naravno, zna se da je Ronaldu svaki pogodak zlata vredan jer juri cifru od 1.000 golova u karijeri, ali posle okršaja 8. gola šampionata Saudijske Arabije moraće da se zadovolji da je samo jednom zatresao mrežu na meču.

Portugalac je bio strelac u 23. minutu i njegovim golom je domaćin došao u prednost, te tako načeo odbranu rivala. Samo 12 minuta kasnije još jednom se zatresla mreža gola na kojem je stajao Valed Abdulah, a ovog puta kao egzekutor se iskazao Samu Kosta.

Konačan rezultat delo je Komana iz već pomenute situacije. Potrebno je napomenuti da je Ronaldo posle gola prišao i čestitao krilnom napadaču, međutim, poznavajući ego Portugalca, jasno je da bi voleo da je on bio taj kojem su čestitali posle trećeg gola Al Nasra.