Kingsli Koman (Foto: AFP)
Kingsli Koman (Foto: AFP)

Ono kada iskuliraš Kristijana Ronalda

Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 01:04

Da, to je uradio Kingsli Koman

Nalazi se Kristijano Ronaldo poslednjih dana u žiži svetske fudbalske javnosti. Razlog je već dobro poznat, a to je napuštanje selekcije Portugalije, a pažnju je nastavio da privlači i po povratku u Saudijsku Arabiu.

Njegov Al Nasr savladao je Al Dirijah - 3:0 u okršaju 8. kola tamošnjeg šampionata, međutim, svima koji su pratili meč najupečatljivija bila je situacija kod trećeg gola domaćina.

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U 77. minutu sevnula je kontra Al Nasra, a u situaciji Dva na jedan sa golmanom rivala našli su se Kingsli Koman i Ronaldo. Lopta je bila u nogama Francuza koji je bio nešto iskosa i objektivno gledano imao portugalskog veterana u dosta boljoj poziciji. Koman je odlučio da "iskulira" Ronalda i ne prosledi mu pas za laku egzekuciju i njegov 981. gol u karijeri, već je pogotkom sam završio akciju.

Naravno, zna se da je Ronaldu svaki pogodak zlata vredan jer juri cifru od 1.000 golova u karijeri, ali posle okršaja 8. gola šampionata Saudijske Arabije moraće da se zadovolji da je samo jednom zatresao mrežu na meču.

Portugalac je bio strelac u 23. minutu i njegovim golom je domaćin došao u prednost, te tako načeo odbranu rivala. Samo 12 minuta kasnije još jednom se zatresla mreža gola na kojem je stajao Valed Abdulah, a ovog puta kao egzekutor se iskazao Samu Kosta.

Konačan rezultat delo je Komana iz već pomenute situacije. Potrebno je napomenuti da je Ronaldo posle gola prišao i čestitao krilnom napadaču, međutim, poznavajući ego Portugalca, jasno je da bi voleo da je on bio taj kojem su čestitali posle trećeg gola Al Nasra.

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Kristijano RonaldoSaudijska ArabijaAl NasarKingsli Koman
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