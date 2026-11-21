Efektan prvenac Filipa Kostića! Tadić gledao furiju iz Ajndhovena (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 18:49
Ubedljivo slavlje PSV-a u Najmegenu – 4:1
Nisu uvodna tri meseca bila blistava za Filipa Kostića u dresu PSV Ajndhovena, prolazio je srpski reprezentativac kroz period adaptacije u holandskom gigantu, ali ga je Peter Boš čekao, zadovoljan njegovim zalaganjem, i dočekao! Srpski fudbaler je postigao efektan prvenac na gostovanju u Najmegenu, pogodivši malu mrežu sa ivice kaznenog prostora u 14. minutu i tako povukao svoj tim ka devetom slavlju u sezoni – 4:1 (3:0).
Ekipa Dušana Tadića nije imala rešenje za furiju iz Ajndhovena, koja je već nakon 45 minuta igre vodila sa 3:0 i rešila pitanje pobednika, pa je u nastavku meča bilo samo pitanje koliko će ubedljivo biti slavlje lidera Eredivizije.
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Važan posao pre Kostićevog gola odradio je Sven Mejnans, koji ne samo da nije bio sebičan u toj situaciji, već je u pravom trenutku video srpskog fudbalera kako stiže iz drugog plana, ostavio mu je loptu na šut, pa je usledio izuzetno snažan i precizan udarac.
Filipsovci su duplirali prednost već u 24. minutu preko Ivana Perišića, dok je u 42. minutu Kaplan nesrećno zatresao svoju mrežu. Blistavo izdanje gostujućeg tima kompletirao je nezaustavljivi Ruben van Bomel u 64. minutu, nakon saradnje sa Gusom Tilom. Domaći su uspeli nekako da se podignu i dođu do počasnog pogotka u 73. minutu preko Brajana Linsena.
Dušan Tadić je na terenu proveo svih 90 minuta. Pokušavao je da pronađe pukotinu u protivničkom kaznenom prostoru. Uputio je kapiten reprezentacije Srbije dva udarca u okvir gostujućeg gola i kreirao jednu veliku šansu za svoj tim. Ipak, bilo je potrebno da kompletan tim Dika Šrudera bude na mnogo višem nivou, da bi se ugrozio ovako kvalitetan protivnik.
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EREDIVIZIJA, 13. KOLO
Subota
NEC - PSV 1:4 (0:3)
/Linsen 73 - Kostić 14, Perišić 24pen, Van Bomel 64/
18.45: (1,18) Fajenord (6,75) Ekscelsior (13,0)
18.45: (2,00) Utreht (4,00) Kambur (3,15)
21.00: (2,65) Groningen (3,60) Herenven (2,40)
21.00: (2,20) Telstar (3,60) Zvole (2,90)
Nedelja
12.15: (1,10) Tvente (8,50) Viljem II (20,0)
14.30: (1,15) Ajaks (7,25) Den Hag (15,0)
14.30: (3,90) Sparta Roterdam (3,80) AZ Alkmar (1,80)
16.45: (1,65) Go Ahed Igls (4,10) Fortuna Sitard (4,50)
*** kvote su podložne promenama