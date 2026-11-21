Važan posao pre Kostićevog gola odradio je Sven Mejnans, koji ne samo da nije bio sebičan u toj situaciji, već je u pravom trenutku video srpskog fudbalera kako stiže iz drugog plana, ostavio mu je loptu na šut, pa je usledio izuzetno snažan i precizan udarac.

Filipsovci su duplirali prednost već u 24. minutu preko Ivana Perišića, dok je u 42. minutu Kaplan nesrećno zatresao svoju mrežu. Blistavo izdanje gostujućeg tima kompletirao je nezaustavljivi Ruben van Bomel u 64. minutu, nakon saradnje sa Gusom Tilom. Domaći su uspeli nekako da se podignu i dođu do počasnog pogotka u 73. minutu preko Brajana Linsena.

Dušan Tadić je na terenu proveo svih 90 minuta. Pokušavao je da pronađe pukotinu u protivničkom kaznenom prostoru. Uputio je kapiten reprezentacije Srbije dva udarca u okvir gostujućeg gola i kreirao jednu veliku šansu za svoj tim. Ipak, bilo je potrebno da kompletan tim Dika Šrudera bude na mnogo višem nivou, da bi se ugrozio ovako kvalitetan protivnik.

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