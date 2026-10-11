Ovakvu je pogodio i u Zvezdi: Vildoza sa svoje polovine (VIDEO)
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Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 21:36
Magičan potez Argentinca sa zvukom sirene
Blista Luka Vildoza od dolaska u Partizan, njegove krađe lopti u Evroligi u mnogome su doprinele sjajnom otvaranju crno-belih na evropskom frontu. Nije se Argentinac još adekvatno raspucao, ali da će se to uskoro desiti nagovestio je protiv Beča u ABA ligi.
Drugi put u crno-belom dresu Vildoza je zabeležio dvocifreni učinak, a duel u dvorani Aleksandar Nikolić obeležio magičan potez 31-godišnjeg beka. U poslednjoj sekundi prvog poluveremena, Vildoza je odapeo loptu sa svoje polovine i sa zvukom sirene pogodio spektakularnu trojku. Njome je Partizan odlepršao na +13 nagovestivši da korača ka trijumfu.
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Sličnu trojku pogodio je Vildoza pre nešto manje od četiri godine u dresu Crvene zvezde. Bilo je to na istom mestu, takođe u ABA ligi protiv Cedevite. I tu pada u vodu svaka pretpostavka da je reč o slučajnosti. Ovakvi šutevi se vežbaju, ovakvi pogoci nisu plod sreće.